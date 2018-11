In Richtung Walsrode kann bereits wieder zweispurig gefahren werden. (Björn Hake)

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten wird eine Sperrung der Anschlussstelle Walsrode-Süd notwendig. Grund für die Sperrung sind Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahn. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Die Anschlussstelle Walsrode-Süd wird in Fahrtrichtung Hannover in der Zeit von Freitag, 23. November, ab etwa 6 Uhr bis Sonnabend, 24. November, 5 Uhr, gesperrt.

Für die Dauer der Arbeiten sind die Ausfahrt sowie die Auffahrt an der Anschlussstelle Walsrode-Süd in Fahrtrichtung Hannover nicht möglich. Die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Bremen kommen und an der Anschlussstelle Walsrode-Süd abfahren möchten, werden gebeten, im Vorfeld bereits die Anschlussstelle Walsrode-West zu nutzen. Von hier aus werden Sie über die Bedarfsumleitung U58 bis zur Anschlussstelle Walsrode-Süd geleitet.

Anschluss gesperrt

Die Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Walsrode-Süd in Richtung Hannover auf die A 27 auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U3 bis zur Anschlussstelle Walsrode-West geführt. Des Weiteren wird die Anschlussstelle Walsrode-Süd in Fahrtrichtung Bremen in der Zeit von Sonnabend, 24. November, ab etwa 6 Uhr bis Sonntag, den 25. November etwa 20 Uhr gesperrt. In dieser Zeit sind die Ausfahrt sowie die Auffahrt an der Anschlussstelle Walsrode-Süd in Fahrtrichtung Bremen nicht möglich. Die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Hannover kommen und an der Anschlussstelle Walsrode-Süd abfahren möchten, werden gebeten, die Anschlussstelle Walsrode-West zu nutzen. Von hier aus werden Sie über die Bedarfsumleitung U 58 bis zur Anschlussstelle Walsrode-Süd geleitet. Die Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Walsrode-Süd in Richtung Bremen auf die Autobahn 27 auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U3 bis zur Anschlussstelle Walsrode-West geführt.

Die gesamten Arbeiten sowie die damit verbundenen Verkehrsbeschränkungen im Zuge der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Walsrode-West werden voraussichtlich am Freitag, 30. November, abgeschlossen. Die vorbereitenden Arbeiten für das Großprojekt hatten im Juni begonnen. Ende Juli wurde dann mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen.

Ziel des Projekts ist, die Betonfahrbahn in Richtung Walsrode auf kompletter Breite in einer Länge von rund 13,5 Kilometern zu erneuern. Da im Zuge der Arbeiten einzelne Fahrspuren zeitweise gesperrt wurden und auch die Anschlussstellen teilweise nicht befahrbar waren, mussten Autofahrer mitunter lange Staus und einige Verzögerungen in Kauf nehmen.

Insgesamt soll die Erneuerung der Betonfahrbahn mit rund 6,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Autofahrer bittet die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, während der Arbeiten den Baustellenbereich besonders aufmerksam zu durchfahren.