Symbolbild (Björn Hake)

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 27 in Verden gekommen. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin war laut Polizeiangaben auf der Eisseler Straße in Richtung Eissel unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve ein rotes Auto entgegenkam. Die 20-Jährige musste daraufhin stark bremsen und kollidierte beim Ausweichen mit dem Bordstein. Der Fahrer des roten Autos setzte seine Fahrt einfach fort. Die junge Frau verletzte sich den Beamten zufolge leicht. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Verden unter der Rufnummer 0 42 31/ 80 60 entgegen.