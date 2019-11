Stoßen auf das Jubiläum an (von links): Petra Böhmer, Ute Scholz (Präsidentin Zonta International) und die Verdener Zonta-Präsidentin Carola Schäfer. (Björn Hake)

Was am 8. November vor einhundert Jahren im amerikanischen Buffalo geschah, in der Nähe der Niagarafälle, hat seinen Niederschlag auch im fernen Verden gefunden. Der hiesige Zonta Club feierte am Freitag im Forum der Niedersachsenhalle das Gründungsjubiläum des Frauennetzwerkes Zonta International. Die Verbindung könnte kaum enger sein: Die Verdenerin Ute Scholz ist schließlich amtierende Vizepräsidentin des Weltverbandes.

Der ehemaligen stellvertretenden Stadtdirektorin gelang es auch gleich, mit Unterstützung aus der mobilen Musikecke, die gemischte Mitglieder- und Gästeschar gehörig in Stimmung zu bringen. In lebhafter Erinnerung an eine District-Konferenz im französischen Dijon ließ sie Michel Sardous Ohrwurm-Song „Les Lacs des Connemara“ abspielen. Und obwohl der Abend noch jung war, folgte die Versammlung mehrheitlich der Aufforderung zum fröhlichen Serviettenschwingen. Die blütenweißen Mundtücher befanden sich bereits griffbereit auf den für das spätere Festessen eingedeckten Tischen.

Rund um den Globus wird derzeit das 100-jährige Bestehen von Zonta International gefeiert. Neun Clubs aus den US-Bundesstaaten Michigan, Pennsylvania und New York, wo auch Buffalo liegt, hatten 1919 die „Konföderation der Zonta Clubs“ ins Leben gerufen. Sie legten damit den Grundstein für eine Service-Organisation berufstätiger Frauen, die heute in 67 Staaten rund 1200 Clubs mit etwa 30 000 Mitglieder zählt. 1930, als in Wien der erste europäische Club entstand, erfolgte die Umbenennung in Zonta International.

Der Weltverband mit Beraterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (UN) und mithin alle „Zontians“ haben es sich seit jeher auf die Fahnen geschrieben, die Lebensbedingungen von Frauen zu verbessern, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhindern und ihnen Zugang zu Bildung und Beruf zu ermöglichen. Wie das funktionieren kann, schilderte Ute Scholz sehr anschaulich am Beispiel eines umfangreichen Projekts mit großem Spendenvolumen, das Zonta in Kooperation mit der UN auf Madagaskar in Gang gebracht hat. Von der Umsetzung, den Fortschritten aber auch vielem, was zu leisten bleibt, hat sich die Vizepräsidentin im vergangenen Februar vor Ort ein umfassendes Bild gemacht.

In dem riesigen Inselstaat im Indischen Ozean, vor der Südostküste Afrikas, gehe es angesichts Armut, Mangelernährung und einer Menge Missstände mehr besonders darum, die Situation von Frauen und damit auch deren Familien langfristig zu verbessern, so Scholz. Wichtig seien Hilfe und faire Chancen beim Aufbau eigener Existenzen, aber auch Strategien gegen sexuelle Gewalt, Menschenhandel und Kinderehen. Als „Wagnis“ und „Systemwechsel“ bei Zonta bezeichnete Scholz, dass inzwischen gelegentlich auch bestimmte Geldbeträge an Familien bezahlt würden, Stichwort „Cash Transfer“. Hoffnung machten allemal energische Eigeninitiativen wie „The Power of Mother Leaders“.

„Leaders“ und Mitglieder anderer Zonta Clubs in Norddeutschland, etwa aus Neumünster, Osnabrück und Hildesheim, konnte die örtliche Präsidentin Carola Schäfer ebenfalls begrüßen. Nicht zu vergessen Gäste aus dem Bremer Club, der 2004 bei der Gründung von Zonta Verden Patenfunktion hatte: Area Director Petra Böhme sowie Vertreterinnen und Vertreter weiterer Service-Clubs wie Inner Wheel, Kristina Regina, Lions und Rotary. Der Einladung gefolgt waren auch die Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse, Silke Korthals, die SPD-Bundestagsabgeordnete Dörte Liebetruth und der Präsident des Unternehmerverbandes Rotenburg-Verden, Wolfgang Reichelt.

Es war ja auch keineswegs ein Damenkränzchen, das sich zur Feier eingefunden hatte. Zonta, betonte Scholz, sei keine reine Frauenorganisation. „Wir alleine als Frauen können die Welt nicht verändern, wenn die Männer nicht mitmachen“. Und dass sie sich zum Positiven verändere, „muss auch in Ihrem Interesse sein“, wandte sich Scholz direkt an die anwesenden Herren. An alle appellierte sie zudem, fleißig Lose für die reich bestückte Tombola zu Gunsten des Madagaskar-Projekts zu erwerben.

Grußworte, die reichlich Lob speziell für das starke Zonta-Wirken auf kommunaler Ebene enthielten, entrichteten die stellvertretende Landrätin Karin Labinsky-Meyer sowie Verdens stellvertretende Bürgermeisterin Anja König. Labinsky-Meyer sprach von „herausragendem Engagement“, König bescheinigte eine „15-jährige Erfolgsgeschichte“. Dank Zonta werde nun auch das Verdener Rathaus am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) orange erleuchtet sein.