Auf einen Antipasti-Teller: Jasmina Ibrahim (von links), Mirela Derzic, Leila Ibrahim und Hiba Bouzid. (FOCKE STRANGMANN)

Selbst ist die Frau. Einmal kurz in den Baumarkt, schnell zum Akkubohrer greifen und die blank polierten Gläser zwischen den Schrauben einhängen – fertig ist das Weinregal Marke Eigenbau. Mit ihren Kunden hat Verdens Antipasti-Fee Jasmina Ibrahim in den vergangenen Tagen bereits einige Male auf die Wiedereröffnung ihres Feinkostgeschäfts an der Großen Straße 106 angestoßen. Die Verdenerin und ihre Mitarbeiterinnen Mirela Derzic und Hiba Bouzid zieht es damit quasi zurück zu ihren Wurzeln, an den Ort, wo Ende 2012 alles begonnen hat. Nachdem sie im Mai 2018 mit ihrer „kulinarischen Apotheke“ in die ehemalige Schlachterei Bilges (Große Straße 67) gezogen ist, blieben die Türen am alten Standort für lange Zeit geschlossen, doch nun hat sie ihn wieder reaktiviert – als Zweigstelle.

Anders als im Stammhaus, mit seinem täglich wechselnden Mittagstisch, bietet Jasmina Ibrahim in Nummer 106 keine Hausmannskost, sondern ausschließlich vegetarische und vegane Salate und Suppen an. „Die Nachfrage nach gesundem Essen steigt“, weiß die gelernte Köchin und springt deshalb gerne auf diesen Trend auf. Egal, ob mediterraner Kartoffelsalat, Bulgur oder Taboulé – die Verdener wissen es zu schätzen. Bester Beweis dafür sind die vielen Blumensträuße, die kurz nach der Geschäftseröffnung überall im Schaufenster standen. Inzwischen ist das mediterrane Feinkostgeschäft zu einem kleinen Familienbetrieb geworden, denn Tochter Leila Ibrahim (17) geht ihrer Mutter immer mehr zur Hand. „Im Herbst beginnt sie bei mir eine Ausbildung“, erzählt die gebürtige Bosnierin.

Kräuter aus dem Supermarkt? Nein, Verdens Antipasti-Fee ist Selbstversorgerin, besitzt zu Hause einen eigenen Kräutergarten. Auch die Tomaten und Zucchini für ihre Salate bezieht sie beispielsweise aus dem heimischen Gemüsebeet. Im neuen alten Geschäft bietet sie natürlich auch wieder ihren weit über die Grenzen Verdens hinaus beliebten Salat-Teller an, wahlweise mit Brot oder Baguette. Täglich wechselnde Suppen, selbstverständlich auch ohne tierische Produkte, runden das Sortiment im kleinen Laden ab. Den hat Jasmina Ibrahim in den vergangenen Wochen komplett renoviert – in Tine Wittler-Manier hat sie den Verkaufstresen etwas weiter nach hinten verlegt und somit mehr Platz für den Sitzbereich geschaffen. Vor dem Schaufenster schlemmend, entgeht den Gästen nun kein spannendes Ereignis, das sich in der Fußgängerzone ereignet. Nur durch eine Glasscheibe getrennt, können sie von dort aus fast auf Tuchfühlung mit den Passanten gehen und haben manchmal auch das Gefühl, direkt vor einem Olivenhain zu picknicken. Die Fototapete an der Wand verleiht den Räumlichkeiten nicht nur eine angenehme Großzügigkeit, sondern eben auch südländisches Flair. Stichwort Balkan: „Wenn sie jemanden längere Zeit nicht gesehen haben, sind meine Großeltern früher ganz einfach auf den Wochenmarkt gegangen und haben ihn dort garantiert wiedergetroffen“, erzählt die zweifache Mutter eine kleine Anekdote aus ihrer bosnischen Heimat. Und genauso ist es auch bei ihr im Geschäft – gerade in den Mittagsstunden treffen sich dort immer viele Berufstätige zur gemeinsamen Pause. Mal auf eine Bionade und mal auf eine Weißweinschorle, eben immer dem Anlass entsprechend.

Jasmina Ibrahim bietet ihre vegetarischen und vegangen Salate übrigens auch außer Haus an, serviert allen Geburtstagskindern und Jubelpaaren Antipasti-Büfetts. In ihrer Wahlheimat Verden hat sie kürzlich mit Lothar Petras einen guten alten Bekannten aus Bremer Zeiten wiedergetroffen. Während sie für mediterrane Speisen sorgt, mixt er bei Feierlichkeiten die Getränke. Wer dennoch auf Low-Carb verzichten will, kann sich getrost im Stammgeschäft den Magen mit Kohlenhydraten vollschlagen. Jasmina Ibrahims Geschäftskonzept: Sie fährt kulinarisch gesehen zweigleisig – zwischen Gulasch und Rote Beete-Salat, zwischen Schnitzel und Falafel.