Auch Kunst steht auf dem Stundenplan: Die Werke von Esmeralda Bilibaci (v. l.), Imke Blome-Albers, Dagmar Lampe und ihren Mitschülerinnen sind im Selbstlernzentrum der BBS zu sehen. (Björn Hake)

Betreuungspersonal in Kindergärten ist begehrt wie nie. „Jeder Schüler bekommt einen Job“, lautet die Erfahrung von Lena Meyer, die unter anderem angehende sozialpädagogische Assistentinnen an den Berufsbildenden Schulen Verden ausbildet. Immer mehr Kindertagesstätten würden um zusätzliche Gruppen erweitert oder neu gebaut. Der Bedarf ist groß, und dennoch sind im nächsten Ausbildungsjahrgang noch Plätze frei.

Sozialpädagogische Assistenten werden gezielt für die Arbeit mit Kindern bis zum Alter von zehn Jahren ausgebildet. Sie kommen unter anderem in Krippen, Kindergärten, aber auch in Grundschulen zum Einsatz. Im Gegensatz zu Erzieherinnen, deren Ausbildung länger ist, dürfen sie nur als Zweitkraft eingesetzt werden. Dennoch ist die Ausbildung beliebt und auch für Quereinsteigerinnen attraktiv. Das zeigt auch das Angebot der BBS Verden, die eine Ausbildung seit wenigen Jahren auch über anderthalb Jahre in Teilzeit anbietet.

Zweimal in der Woche von 15 bis 20 Uhr drücken die Zöglinge von Lena Meyer die Schulbank. Zusätzlich leisten sie in mindestens zehn Stunden pro Woche den praktischen Teil ihrer Ausbildung ab. Einige von ihnen haben auch noch einen Halbtagsjob, um sich die unvergütete Ausbildung leisten zu können. Eine weitere Herausforderung sind für einige Schülerinnen und Schüler die eigenen Familien, die sie noch nebenbei versorgen müssen, sagt Meyer. Dass für den Jahrgang, der seine Ausbildung im Februar 2020 aufnahm, auch noch die Corona-Krise hinzu kam, machte es umso herausfordernder.

Doch der Mut, noch einmal zurück in die Schule zu gehen, zahle sich aus, versichert Dagmar Lampe. Sie ist mit 56 Jahren die älteste Schülerin ihrer Klasse. Ursprünglich war sie als milchwirtschaftliche Laborantin tätig, doch mit der Zeit kam der Wunsch, etwas anderes zu tun. Erste Erfahrungen sammelte sie als sogenannte Quik-Kraft. Ab 2017 sollten durch ein Förderprogramm zusätzliche Betreuungskräfte die Qualität in Kindertagesstätten (Quik) verbessern. Doch die Förderung lief im vergangenen Jahr aus und Lampe entschied sich, nochmal eine Ausbildung anzugehen.

Die Arbeit mit Kindern macht ihr sehr viel Spaß. „Außerdem bekommt man wirklich tolles Feedback“, erzählt sie. Das habe ihr zuvor gefehlt. In der Praxis kommt ihr auch ihr Wissen aus ihrem ursprünglichen Beruf zugute. „Ich kann mit den Kindern Experimente machen, ihnen zeigen, wie aus Milch Joghurt wird“, nennt sie ein Beispiel.

Generell seien die vielfältigen Hintergründe der Schülerinnen und Schüler sehr bereichernd, findet Meyer. Unter ihnen seien Frauen, die studiert hätten, aber auch welche mit verschiedensten Berufsausbildungen. Selbst Männer aus technischen Berufen verschlage es in den Ausbildungsgang.

Als Mutter meinte Dagmar Lampe schon viel Erfahrung zu haben, die professionelle Betreuung von Kindern sei allerdings etwas ganz anderes. „Mit den eigenen Kindern macht man vieles intuitiv“, zieht sie den Vergleich. Die Arbeit in Kindertagesstätten sei jedoch ganz anders. „Man muss eine ganz andere Bindung zu den Kindern aufbauen.“ In ihrer Ausbildung lernen die angehenden Assistentinnen daher nicht nur, wie sie die Kinder beschäftigen können. Auch rechtliche Aspekte, die kindliche Entwicklung und vieles mehr stehen auf dem Stundenplan. Die Schüler seien sehr ehrgeizig, sagt Meyer.

Nach Jahren im Berufsleben wieder an die Schule zurückzukehren, sei für viele eine Herausforderung, lautet Meyers Erfahrung. „Man merkt das auch als Lehrerin“, sagt sie. Einige entwickeln in der Ausbildung dann sogar mehr Verständnis für die eigenen Kinder. So habe eine Mutter, die in einer Klausur trotz intensiven Lernens nur eine Drei schrieb, gelobt, ihre Tochter nicht mehr für eine nur befriedigende Note zu rügen.

Lena Meyer und Kerstin Teuber-Engelking unterrichten die angehenden sozialpädagogischen Assistentinnen. (Björn Hake)

Doch nach ersten Anlaufschwierigkeiten laufe die Ausbildung für die meisten gut. Von den 25 Interessierten, die im vergangenen Jahr ihre Ausbildung in Teilzeit begonnen haben, sind noch 23 dabei. Sie befinden sich nun in den letzten Zügen ihrer Ausbildung.

Die Bewerbungsphase für den nächsten Jahrgang ist eigentlich schon abgeschlossen. Doch da noch ein paar Plätze frei geblieben sind, können sich Interessierte weiterhin bei der Schule melden. Nähere Informationen zu der Ausbildung und den Voraussetzungen gibt es im Internet unter www.bbs-verden.de. Interessierte können sich außerdem an Kerstin Teuber-Engelking wenden, die für die Ausbildung verantwortlich ist. Sie ist unter der Rufnummer 04231/976160 zu erreichen.