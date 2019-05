Kam 2010 nach Deutschland: Die chinesische Künstlerin Ting Ting stellt ihre Werke gemeinsam mit denen ihres Lebensgefährten Thomas Franck aus. (Udo Meissner)

Vor Ting Tings Haus steht ein riesiger Walnussbaum. Deswegen hat sie ihr künstlerisches Refugium auch Atelier Walnussbaum genannt. Seit mehreren Jahren lebt die chinesische Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Han Jin Yu heißt, in Bücken bei Hoya. Nun stellt sie gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Franck wieder im Dörverdener Kulturgut Ehmken Hoff, In der Worth, aus. Die Vernissage zur Ausstellung „Selbstverständlich: Abstrakt“ beginnt an diesem Sonntag, 26. Mai, um 15 Uhr. An diesem Tag geht auf dem Kulturgut auch das Dörverdener Dreierlei, der Spargel- und Frühjahrsmarkt mit Gewerbeschau, über die Bühne.

Die in Beijing (Peking) geborene Ting Ting bringt den Besuchern dabei die chinesische Kalligrafie näher. Doch was hat es mit den geheimnisvollen Schriftzeichen auf sich? „Der Name ist wie der eigene Schatten, er begleitet den Menschen ein Leben lang. So ist die Vergabe des Namens in China eine sehr ernste und feierliche Angelegenheit“, erzählt Ting Ting, die 2004 ihr Studium an der Central Academy of Fine Arts in Beijing abgeschlossen hat. Im Reich der Mitte gebe der Vater dem Kind an seinem hundertsten Lebenstag einen persönlichen Namen. „Dem Baby werden verschiedene Gegenstände vorgelegt. Das, was es greift, bestimmt seinen Namen, zum Beispiel ein Buch oder ein Pinsel", erzählt die Künstlerin. Zu seinem 20. Geburtstag, wenn sich der Charakter des Menschen geformt habe, werde ihm dann in einer feierlichen Zeremonie sein Familienname hinzugefügt. Der erste Teil des Namens bestehe aus zwei Zeichen und verkörpere die Wünsche. Der zweite Teil, ebenfalls zwei Zeichen, stehe hingegen für die Charaktereigenschaften des Menschen. Früher seien die chinesischen Schriftzeichen übrigens noch in Bambus oder Holz geschnitzt, später dann mit dem Pinsel auf Seide oder Papier geschrieben worden.

Thomas Franck zieht es schon seit vielen Jahren monatelang nach China. Er begann nicht nur die chinesische Kalligrafie zu erlernen, sondern entwickelte auf der Basis des Tian-Stils der Standardschrift Kaishu auch einen neuen Stil von chinesisch-deutscher Kalligrafie. Seine in der chinesischen Hauptstadt aufgewachsene Partnerin malt hingegen nur das, was sie liebt, kurzum Dinge, zu denen sie auch einen emotionalen Bezug verspürt. Sei es nun ein Stillleben mit Kaki-Früchten oder ein Bildnis ihres Lebensgefährten. „Ich bin glücklich, wenn meine Bilder bei den Betrachtern etwas auslösen – egal, ob ein Lachen oder ein Staunen“, erzählt die Kreative. Als Kunst-Stipendiatin kam sie 2010 aus dem Land des Lächelns nach Deutschland. Im Künstlerhaus Meinersen hat sie damals viele Kontakte zu anderen Kreativen geknüpft.

„Die Ausstellung nimmt die Besucher auf eine neue und fantastische Insel der Kunst mit. Zwei Kulturen, die wohl gegensätzlicher nicht sein könnten, verschmelzen perfekt zu etwas Neuem. Eine Form, bei der jeder Strich, jeder Tintenpunkt verständlich und abstrakt zugleich ist. Chinesische Kunst ist nicht mehr nur etwas Exotisches aus Fernost. Diese Kombination ist mehr als die Summe ihrer Teile“, schwärmt Kulturgut-Sprecherin Eva Meinke von der neuen Schau.

Zu sehen sind die Bilder von der chinesischen Künstlerin Ting Ting und ihrem Partner Thomas Franck bis zum 7. Juli jeweils sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Ausstellungsraum des Dörverdener Kulturguts Ehmken Hoff.