Werben für das Open Air: Sara Dähn (v.l.), Ralf Radeke, Gerd Schröder und Thomas Blaeschke. (Björn Hake)

Sie haben gerade zufällig den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seine Gattin Melania getroffen und stehen bald in Brüssel auf der Bühne. Dazwischen schieben Sara Dähn und Thomas Blaeschke noch einen Auftritt in Thedinghausen ein. „Thedinghausen ist für uns immer wie nach Hause kommen“, schwärmen die preisgekrönte Sängerin und der umtriebige Komponist und Entertainer von der familiären Atmosphäre in der Eyter-Gemeinde. Beim vierten Thedinghauser Open Air am Sonnabend, 3. August, singen und musizieren die beiden vor der Kulisse des Erbhofes. Der Abend unter freiem Himmel steht unter dem Motto „Musical meets Rock und Pop“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter können die Regenponchos aber im Schrank bleiben, denn die Maria-Magdalena-Kirche dient in diesem Fall als Ausweichquartier.

Als Dähn und Blaeschke vor einigen Jahren zum ersten Mal im Renaissance-Saal des altehrwürdigen Schlosses aufgetreten sind, haben sie aus dem Fenster geschaut und draußen die Open-Air-Bühne entdeckt. Sofort stand für das Duo, das sich Voice Over Piano nennt und stets mit wechselnder musikalischer Begleitung auf der Bühne steht, fest: „Da wollen wir auch einmal spielen.“ Gerd Schröder, Vorsitzender des Erbhof-Förderkreises, brauchte damals nicht lange zu überlegen und erfüllte ihnen ihren Wunsch.

Reise durch die Musikgeschichte

Mehrmals sind Dähn und Blaeschke nun schon gemeinsam mit der Bremer-Musical-Company in Thedinghausen aufgetreten. Allerdings immer anlässlich des Gartenkultur-Musikfestivals. Weil für die vom Kommunalverbund Bremen-Niedersachsen organisierte Sommer-Reihe inzwischen neue Regularien gelten und der Förderkreis nicht auf die beliebten Stars verzichten wollte, konzertieren sie jetzt außerhalb des Festivals auf dem Erbhof-Gelände. Präsentiert wird das Open-Air-Konzert von der Volksbank Aller-Weser. Regionalmarktleiter Ralf Radeke weiß, dass es sich bei Dähn und Blaeschke um echte Publikumsmagneten handelt und fiebert ihrem Gastspiel in Thedinghausen deswegen ebenso entgegen wie der Förderkreis.

Die Künstler spannen einen Bogen von Musical bis Rock, streifen dabei munter durch die Musikgeschichte. Stücke aus dem „König der Löwen“, „Starlight Express“ und der „Rocky Horror Show“ bringen sie dabei ebenso zu Gehör wie Hymnen von Gloria Gaynor, Queen oder Abba. Natürlich darf auch der gute alte Ol' Blue Eyes, Frank Sinatra, nicht fehlen. Wenn Sara Dähn an einem hoffentlich lauen Sommerabend „Strangers In The Night“ schmettert, ist eben Gänsehaut-Feeling vorprogrammiert.

Zu den prominenten Fans der staatlich anerkannten Musical-Darstellerin und gebürtigen Bremerin zählt unter anderem auch die Politikerin und Unternehmerin Lencke Steiner: „Unglaublich, wie Sara Dähn durch ihre Stimme, Gestik und Mimik das Publikum berührt.“ Bei Voice Over Piano moderiert Komponist und Entertainer Thomas Blaeschke gemeinsam mit Dähn die Shows, sitzt am Piano und leitet die Band oder das Orchester. Mit einer gehörigen Portion Humor und ganz viel Charme führt Blaeschke das Publikum durch die Jahrzehnte der Musikgeschichte und plaudert auch immer wieder gerne aus dem Nähkästchen. Sei es nun die Begegnung mit Donald Trump in den USA oder das Treffen mit der britischen Sopranistin Sarah Brightman in Luxemburg.

Nicht nur für Gerd Schröder zählt der Erbhof zu den wohl schönsten Kulissen im Landkreis Verden, auch die international erfolgreichen Stars Dähn und Blaeschke zieht es immer wieder gerne dorthin zurück. „Wir gehören in Thedinghausen schon zum Inventar“, erzählen sie lachend. Trotz allem Ruhm haben die beiden nicht vergessen, wo sich ihre musikalischen Wurzeln befinden und wer sie in all den Jahren unterstützt und gefördert hat. Im Schnitt 450 bis 500 Gäste, darunter auch viele Besucher aus Langwedel und Achim, haben Voice Over Piano in den Vorjahren in Thedinghausen gelauscht. Abgerundet wird das vierte Thedinghauser Open-Air wie immer von einem gastronomischen Angebot mit Sommer-Drinks und Snacks. Für Bestuhlung wird gesorgt.

Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf (22 Euro) bei der Tourist-Information im Erbhof, bei Lange Buch und Medien in Thedinghausen, landkreisweit bei der Volksbank Aller-Weser sowie im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 24 Euro.