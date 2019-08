Björn Emigholz (links), Gabriele Müller und Stefan Berends präsentieren die Ausstellung "Kindheit in der Nachkriegszeit". (Fotos: Björn Hake)

Ihre Hemden wurden aus Uniformteilen selbstgenäht. Die Schuhe waren aus Autoreifen gefertigt. Sie spielten nicht mit gekauftem Spielzeug, sondern mit Porzellansicherungen oder Trümmerteilen. Und sie hofften stets auf neue Geschenke der britischen Besatzer. So sah der Alltag der Kinder der 32 Familien aus, die im Jahr 1945 im Verdener Domherrenhaus lebten und sich dort eine Wasserstelle und eine Toilette teilten.

Armut, Hunger und Not

Ihre Geschichten werden mehr als 70 Jahre später an derselben Stelle im Historischem Museum erzählt. Die vom Museumsleiter Björn Emigholz organisierte Sonderausstellung zum Thema „Kindheit in der Nachkriegszeit“ beschäftigt sich mit dem Leben der damaligen Kinder und den Themen, die ihren Alltag bestimmten: Armut, Hunger und Not. Bis Sonntag, 29. September, können Interessierte dienstags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr in die Lebenswelt der 1940er- und 1950er-Jahre eintauchen.

In den Glasvitrinen des Domherrenhauses befinden sich dazu allerlei Gegenstände aus der damaligen Zeit. Darunter Poesiealben, Eisenbahnen, Puppenwagen oder Babykleidung. Zahlreiche Fotografien aus der Sammlung von Michael-Andreas Wahle, die Kinder beim Spielen, Essen oder Arbeiten zeigen, verleihen den Betroffenen der Nachkriegszeit ein Gesicht. Dabei herrschen ernste oder fragende Gesichtsausdrücke vor, wie Emigholz bemerkt. Ein Lächeln ist nur schwer zu finden.

Musikalisch untermalt wird die Atmosphäre durch im Hintergrund laufende Lieder aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Werte und Normen seien damals, auch in Bezug auf die damalige Musik, langlebiger gewesen als heute, so der Museumsleiter. „Die Lieder aus der direkten Nachkriegszeit haben wir noch in unserer Kindheit in den 1960er-Jahren gehört“, erinnert sich Museumsassistentin Gabrielle Müller.

Die ausgestellten Stücke entstammen nicht alle dem Inventar des Museums. „Unserem Aufruf, eigene Stücke aus der damaligen Zeit zu spenden, sind viele nachgekommen“, freut sich Björn Emigholz. Die Resonanz habe die Mitarbeiter überrascht. Und tatsächlich wurden so viele Bücher, Spielzeuge und Kleidungsstücke abgegeben, dass das Museumsteam eine Auswahl treffen musste.

Neben den gespendeten Stücken befindet sich zum Beispiel ein Original-Care-Paket in der Ausstellung. Diese Hilfslieferungen wurden im Jahr 1946 von mehr als 20 amerikanischen Wohlfahrtsverbänden ins Leben gerufen und versorgten eine Familie für einen Monat mit dem Notwendigsten. Ein Foto von einem mageren, unterernährten Mädchen lässt vermuten, wie sehr deutsche Kinder auf solche Hilfeleistungen angewiesen waren. Der Nachwuchs litt besonders unter dem Mangel an Gütern und war häufig auf sich allein gestellt, wenn die Eltern im Krieg verstorben oder mit Aufbauarbeiten beschäftigt waren. „Der Inhalt war zwar nicht gesund, aber nahrhaft“, erklärt Emigholz. Zur Standardausstattung gehörten Speck, Leber, getrocknete Aprikosen und Rosinen, wie eine neben dem Care-Paket zu findende Inhaltsliste aus jener Zeit verrät. Mithilfe der Care-Pakete schafften es die Eltern sogar teilweise, „Schulspeisungen“ zu organisieren, sodass ihre Kinder wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag erhielten.

Krieg gestern und heute

Den Wendepunkt im Leben der deutschen Kinder habe schließlich der Marshall-Plan im Jahr 1947 gebracht, wie der Museumsleiter erklärt. Der damalige Außenminister George C. Marshall hatte das Ziel, der europäischen Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Die Voraussetzung dafür war die Währungsreform in Deutschland, die den Startschuss für das Wirtschaftswunder bedeutete. „Ab dem Jahr 1948 verbesserte sich mit der Einführung der Deutschen Mark die Situation langsam“, resümiert Emigholz.

Obwohl die hier ausgestellten Gegenstände, Fotos und Erfahrungsberichte aus einer längst vergangenen Zeit stammen, hätten sie doch einen deutlichen Bezug zur heutigen Realität, sagt Gabriele Müller. „Die Fotos könnten genauso gut aus heutigen Kriegsgebieten stammen. Leid, Hunger und Armut gehören für viele Kinder auch heutzutage zum Alltag.“