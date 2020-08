Am Grubentelefon: Jochen von Wille (r.) und Lars Rosebrock vom Kulturförderkreis halten die Erinnerung an den Kalibergbau in Hülsen wach. (Björn Hake)

Er ist schon ein richtiges Schmuckstück – der pechschwarze gusseiserne Ofen. Der hat früher im Gasthaus Utspann in Häuslingen gestanden. Dort sind damals immer die Kali-Kutscher abgestiegen. Die Montagsdienstler, eine rüstige Rentnerband, haben im Jahr 2017 im Hülsener Schafstallviertel eine kleine Informationsstätte über den Kalibergbau in Hülsen und im Aller-Leine-Tal errichtet. Hunderte Stunden Eigenleistung und mindestens genauso viel Herzblut stecken in der „Kalistube“. Das Allerdorf Hülsen war bis 1924 im Kalifieber – in diesem Jahr wurden die Schächte Wilhelmine und Carlsglück für immer geschlossen.

Das „Kalimuseum“ ist jedoch nur eine der Attraktionen im Hülsener Schafstallviertel. Jochen von Wille und Lars Rosebrock, Sprecher des Hülsener Kulturförderkreises, bezeichnen das von alten Eichen gesäumte Areal immer wieder gerne als „Kleinod bäuerlicher Baukultur“. Nirgendwo sonst gibt es schließlich in Norddeutschland ein gleichartiges unter Denkmalschutz stehendes Ensemble historischer Schafställe auf so engem Raum. Die Ställe wurden zwischen 1650 und 1780 errichtet. Ursprünglich waren es einmal über 30.

Omas Nachtwäsche

Leicht hatten sie es damals jedenfalls nicht, die Hülsener Bauern, die dort den kargen, nährstoffarmen Sandboden bestellen mussten. Schafe waren früher die idealen Tiere für die Heidebauern – und das gleich aus mehreren Gründen: Sie lieferten ihnen nicht nur Wolle und Fleisch, sondern übernahmen auch gleichzeitig die Pflege der riesigen Heideflächen. Warum hatten die Schäfer früher eigentlich gerade 52 Knöpfe an ihren Westen? Ganz einfach – weil jeder Westenknopf für eine Woche des Jahres stand.

Als die Schafhaltung ihre Bedeutung für die bäuerliche Landwirtschaft verlor, verfiel auch ein Teil der Ställe, einige wurden abgebaut und teilweise auch zu anderen Zwecken an anderer Stelle wieder aufgebaut. Vor dem Hintergrund, das historische Ensemble zu erhalten, wurde schließlich 1983 der Kulturförderkreis Hülsen ins Leben gerufen. Inzwischen ist der rund hundert Mitglieder zählende Verein aus dem dörflichen Leben kaum noch wegzudenken. Nicht nur die satzungsgemäßen Aufgaben werden mit viel Engagement erfüllt, auch darüber hinaus ist der Kulturförderkreis immer zur Stelle, wenn im Allerdorf ehrenamtliche Mithilfe gefragt ist.

Einige Ställe befinden sich heute in Privatbesitz oder stehen im Eigentum der Gemeinde Dörverden. Der Kulturförderkreis hat mit der Kommune eine Nutzungsvereinbarung geschlossen. In weiteren Ställen befinden sich Ausstellungen über das Handwerk, die Land- und Hauswirtschaft. „Auf dem Plumpsklo befindet sich noch der Original-Toilettensitz meiner Uroma“, erzählt der Hülsener Jochen von Wille schmunzelnd beim Blick durch das kleine Herzchen in der hölzernen Toilettentür.

Mehrmals im Jahr duftet es im Hülsener Schafstallviertel nach frischem Butterkuchen. Dann werfen die Backmeister des Kulturförderkreises den Lehmbackofen im nostalgischen Backhaus an. Auch die Herbstbasare mit jeweils wechselnden Sonderausstellungen – von Omas Brautkleid bis Omas Nachtwäsche – und kleinem Kunsthandwerker-Markt sind schon lange kein Geheimtipp mehr.

Es ist auch dem Kulturförderkreis zu verdanken, dass der alte Brunnen, der den Schafen früher als Tränke diente, wieder ausgegraben und mit einem Oberteil versehen wurde. Vor genau 30 Jahren wurde auch die Volkstanzgruppe „De Schapstalldänzers“ gegründet, die mit ihren für die Heideregion so typischen Trachten weit über die örtlichen Grenzen hinaus bekannt ist. „Geplant ist außerdem der Bau einer Remise, in der die restaurierten landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte künftig ausgestellt werden können“, verraten Jochen von Wille und Lars Rosebrock.

Wer weiß, vielleicht blöken ja eines Tages wieder einmal „Pulloverschweine“ am Hülsener Schützenweg. Mit der Twicke, einem schaufelähnlichen Gerät, haben die Heidebauern früher die Soden abgeschlagen und als Einstreu für ihre Ställe verwendet. Auf den Kot der Tiere wurde dann wieder eine neue Schicht Heideplaggen aufgetragen und im kommenden Jahr als Dung auf die Äcker gegeben. Aufgrund des wärmespeichernden Vlieses der Schafe wären Ställe im Winter zwar nicht unbedingt erforderlich gewesen – aber so ein Stall bietet natürlich auch Schutz, insbesondere für die Lämmer, denn damals wie heute waren und sind Wölfe rund um Hülsen keine Seltenheit. Kamen die Tiere im Frühling wieder zurück auf die Heideflächen, hatte dies gleich noch einen angenehmen Nebeneffekt: Weil sie die Spinnennetze zertreten haben, sind folglich auch die Bienen später nicht mehr daran hängen geblieben.

Herzstück der Info-Stätte über den Kalibergbau in Hülsen und im Aller-Leine-Tal ist der liebevoll nachempfundene Stollen. „Wir zeigen hier die Auf- und Abfahrt im Bergwerk anhand von Grubenleuchten wie Karbid-, Benzin-, Öl- und elektrischen Lampen“, erläutert Jochen von Wille. Vorbei geht es am nostalgischen Grubentelefon und den Zündmaschinen zu den Hauerkörben. Damit haben die Bergmänner früher ihre Kleidung hochgezogen – Fahrhelm, Bergmannshabit und Stiefel. Das „Arschleder“ nicht zu vergessen. Ganz ohne Flachs – der Gesäßschutz eines Bergmanns schimpfte sich früher wirklich so.

Salzproben aus den Bergwerken des Aller-Leine-Tals – wie das Kalisalzgestein Sylvinit – gibt es in der neuen Info-Stätte im Hülsener Schafstallviertel ebenfalls zu bestaunen. Multimedia-Elemente, ein detaillierter geschichtlicher Abriss über die Kaliförderung sowie eine kleine Ausstellung der Soltauer Salzsieder komplettieren die Hülsener „Kalistube“.

Die zahlreichen Exponate in der Info-Stätte über den Kalibergbau stammen übrigens aus der Sammlung von Gunter Schäffler und wurden dem Kulturförderkreis Hülsen als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Dort, wo einst der pechschwarze gusseiserne Ofen stand, nämlich im Gasthaus Utspann, war der inzwischen verstorbene Gunter Schäffler einmal zu Hause.

Zur Sache

Anfahrt und Öffnungszeiten

Das gut ausgeschilderte Schafstallviertel befindet sich am Schützenweg 22 in Hülsen. Mehrere Radwege führen direkt daran vorbei, unter anderem auch der bekannte Aller-Radweg. Gruppen, die sich für eine Führung durch das historische Schafstallviertel – natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln – anmelden möchten, können den Kulturförderkreis per E-Mail an die Adresse info@kulturfoerderkreis-huelsen erreichen.