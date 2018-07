Mitarbeiter Nobert Gerthagen begann 1965 als Lehrling in der Tischlerei Müller. (Karsten Klama)

Die Maschine lässt das Holz vibrieren. Staub tanzt auf der Arbeitsfläche. Norbert Gerthagen fräst eine Nut in die Seitenleiste. Bei jedem Stoß pustet die Maschine einen Strahl Holzspäne zur Seite heraus. Sie rieseln hinunter wie Schnee und bilden Häufchen auf dem Werkstattboden. Auch Gerthagens schwarze Schuhe sind voller Holzreste, aber es scheint ihn nicht zu kümmern.

Er schaut konzentriert runter. Die schmale, rahmenlose Brille sitzt tief auf seiner Nasenspitze. In Handarbeit fertigt er eine Truhe aus Massivholz an. Es ist eine Sonderanfertigung nach speziellem Kundenwunsch. Gerthagen dreht sich um, greift eine weiße Flasche von der Werkbank hinter sich und drückt drauf. Nichts passiert – der Leim ist getrocknet. Er schraubt die Tülle ab.

Hans Georg Müller übernahm die Skizzen von Heinrich Vogeler. In vielen Fällen musste er aber von vorhandenen Möbeln neue Pläne anfertigen. (Karsten Klama)

"Bleib stehen!", befiehlt er der offenen Flasche, die in bedrohlicher Schräglage steht. Mit einem Schraubenzieher drückt er im Deckel herum, bis der Pfropfen sich löst, und schraubt ihn zurück auf die Flasche. Wieder zum Truhenboden gewandt führt er die Tülle in die Nut und verteilt den weißen Klebstoff darin. Er wiederholt die Prozedur bei der Holzleiste, drückt einen hölzernen Flachdübel hinein und steckt die Leiste auf die Bodenplatte.

In der einen Hand hält der Tischler ein abgewetztes Stück Holz, das er zum Schutz auf die Leiste drückt. Mit der anderen umschließt er den Hammer. Er holt aus und lässt ihn auf das Holzstück donnern. Mit jedem lärmenden Schlag fliegen Staub und Späne unter der Bodenplatte hervor. Gerthagens lange, lockige Haare schwingen hin und her.

Sie sind so grau wie der gestutzte Oberlippenbart. Die schmale Fuge zwischen Seitenleiste und Bodenplatte verschwindet. Leim quillt hervor. Mit dem Zeigefinger fährt er über die Kante und wischt den Klebstoff an seinem beigen Arbeitskittel ab. Zu seiner Linken hängen Schraubzwingen nebeneinander wie auf einer Wäscheleine aufgereiht.

Er greift zwei kleine heraus und schraubt die frisch verleimten Holzstücke fest aufeinander. Mit Wasser und Pinsel beseitigt er die letzten sichtbaren Leimreste. 1965 hat Gerthagen seine Tischlerausbildung bei Hans-Georg Müller in Worpswede begonnen, dem Enkel des Bremer Malers und Designers Heinrich Vogeler. Nach dessen Entwürfen hat Müller ab 1972 angefangen, Möbel im Jugendstil herzustellen.

Mit 69 Jahren immer noch in der Werkstatt

Eigentlich hatte er sich mit modernen, skandinavisch inspirierten Holz- und Ledermöbeln einen Namen gemacht, bevor er den Nachlass seines berühmten Großvaters in Angriff nahm. Sein Großneffe Kristen Müller führt den Betrieb inmitten der ehemaligen Künstlerkolonie seit 2015. Vorher hatte der 57-Jährige eine Werkstatt in Lilienthal.

Ein Klassiker im Möbelbau: Der Worpsweder Stuhl nach einem Entwurf von Heinrich Vogeler. (Karsten Klama)

Mit 69 Jahren steht Gerthagen immer noch in der Werkstatt. Er hobelt, fräst und sägt, obwohl er sich vor neun Jahren eigentlich in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet hat. Im Worpsweder Traditionsbetrieb hat es ihn in seinem langen Berufsleben nicht immer gehalten. Er wollte auch mal etwas anderes sehen und hat die Tischlerei mehrfach verlassen – bisher kam er immer wieder zurück.

"Ich will die hier nicht hängen lassen", sagt er. "Die Vogeler-Sachen habe ich Jahrzehnte lang gemacht. Das geht mir gut von der Hand." Drei Meter weiter verziert Lehrling Ismaila Diouf den hölzernen Spiegelrahmen, der gemeinsam mit der Truhe geordert wurde und letztlich darüber hängen soll. Mit ruhiger Hand führt er den Pinsel durch die Vertiefungen.

Auf dem weiß lackierten Holz entstehen blaue Linien. Sie werden später Tulpenblüten und grüne Blätter umranden. Vogeler hatte es zu seinem Markenzeichen gemacht, zweifarbige Abbildungen durch eine dritte Farbe zu ergänzen. Tulpen sind ein wiederkehrendes Motiv in den Möbelstücken, die er ab 1908 anfertigte. Hans-Georg Müller übernahm das Stilmittel.

Gerthagen arbeitet weiter an der Truhe und bringt zwei Seitenleisten am Boden an. Er ruft Diouf zu sich herüber. "Wir müssen mal gemeinsam eine Zwinge ansetzen." Diouf kommt seiner Bitte nach, führt aber vorher noch den Pinselstrich aus. Er hält das eine Ende der langen Schraubzwinge, während Gerthagen das Gewinde festdreht. Nach wenigen Sekunden sitzt sie und presst die verdübelten und verleimten Holzstücke aufeinander. Diouf widmet sich wieder dem Spiegel.

Eine tiefe Faszination

Der Leim am Truhenboden muss über Nacht trocknen. Dann wird Gerthagen den Deckel zusammenbauen und alles mit den Seitenwänden verbinden. Aber bis er den Auftrag vollenden kann, muss er sich noch gedulden. In der Zwischenzeit arbeitet er an einem Stuhl weiter. Die Jugendstil-Stühle sind neben den Bildern die bekanntesten Werke Vogelers und eine Art Aushängeschild der Tischlerei.

Form, Farbe, Material – im Kleinen zeigen sie, in welchem Stil der Designer auch Bänke, Betten, Tische und Schränke entworfen hat. Die Gründer der 1889 ins Leben gerufenen Künstlerkolonie Worpswede sehnten sich nach einem einfachen, naturnahen Idyll.

Die natürlichen Lichtverhältnisse und das weitgehend unerschlossene Land übten eine tiefe Faszination aus auf die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft um Otto Modersohn, Hans am Ende, Fritz Overbeck und Heinrich Vogeler. Auch heute leuchten Rasen, Bäume und Sträucher vor der Werkstatt in satten Grüntönen. Vögel zwitschern unablässig. Es riecht nach Holz und Sommer.