Hans-Gerhard Kulp am Barkenhoff-See, der inzwischen wieder in etwa so erscheint, wie ihn Heinrich Vogeler einst angelegt hatte. Entstanden ist das künstliche Gewässer aber bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, als eine Ziegelei dort Ton für ihre Backsteine abbaute. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Natur ist relativ. Zumindest in unseren dicht besiedelten Lebensräumen ist das, was als Landschaft wahrgenommen wird, mehr oder weniger deutlich von Menschenhand geprägt. Das wiederum lässt Rückschlüsse auf die Geschichte ihrer Bewohner zu. Die zieht der Ökologe und Vegetationsforscher Hans-Gerhard Kulp für seinen Beitrag im Lesebuch zum Worpsweder Ortsjubiläum.

In seiner "Spurensuche", so der Titel des Beitrags des langjährigen Kreisvorsitzenden des BUND und Leiters der Biologischen Station Osterholz, zeigt er anhand von fünf Beispielen, wie der Mensch in der Natur seinen "Fußabdruck" hinterlassen hat. Relativ offensichtlich ist das bei bewussten Anpflanzungen wie der sogenannten Mackensen-Eiche oder dem Mammutbaum an der Bergstraße. Letzterer ist einer der ersten seiner Art in Europa, denn er datiert seinen mächtigen Ausmaßen nach auf die Zeit um 1850. Damals kamen die ersten Samen dieser Baumart aus ihrer kalifornischen Heimat überhaupt erst nach Europa, und um diese Zeit wurde auch das angrenzende Gebäude errichtet – von einem Apotheker namens Olivet, der wie damals üblich wohl auch Pflanzenkundler war. Mit seinen knapp 170 Jahren, fünf Metern Stammumfang und 40 Metern Höhe ist der Mammutbaum schmächtig für seine Art, die schon mal 4000 Jahre und die doppelten Maße erreichen kann.

Da kommt auch die 200 Jahre zuvor gepflanzte Trauben-Eiche am Fuße des Weyerbergs nicht mit, zumal sie im vergangenen Herbst vom Sturm zerschmettert wurde und nun am Boden liegt. Ihre Anpflanzung verweist auf die Zeit um 1650, als Prinz Friedrich von Hessen-Eschwege seiner Frau Eleonore Katharina ein Lustschlösschen dort bauen wollte. Daraus wurde nichts, aber der Baum aus der geplanten Umfriedung blieb. Fritz Mackensen setzte sich Mitte des vergangenen Jahrhunderts vehement für den Schutz der Eiche ein und wurde so ihr Namenspatron.

Aber auch weniger herausragende Beispiele hat Kulp beschrieben: die Marcusheide etwa, die auch durch Eingriffe des Menschen entstanden ist – in diesem Fall zunächst durch Rodung des Waldes und dann durch erhaltende Arbeiten wie dem Plaggen. Der älteste Nachweis für Besiedlung der Region aber lässt sich am Südhang des Weyerbergs finden. Dort liegt, heute auf privatem Grund, ein Urnengrab aus der Zeit um 600 vor Christus. Ob damals dort dauerhaft Menschen lebten oder nur durchzogen, lässt sich nicht sagen. Auf jeden Fall ist die wettergeschützte Südlage typisch für dieses Zeitalter, als noch keine festen Häuser gebaut wurden. Der spätere Ortsmittelpunkt im Mittelalter lag dann auf der anderen Seite der Erhebung, auch weil der Südhang wegen der weiteren Ausbreitung der Hochmoore landwirtschaftlich nicht mehr interessant war.

Der Barkenhoff-Teich ist schließlich ein Beispiel für ein unnatürliches Gewässer. Angelegt wurde er allerdings nicht von Heinrich Vogeler, sondern bereits im 19. Jahrhundert, als dort die Ostendorfer Ziegelei, die sich auf dem Gelände des heutigen Eichehofs befand, Lehm abbaute. Tatsächlich war es Martha Vogelers Großvater, der diesen Betrieb führte. Der Lehm, auch bekannt als sogenannter Lauenburger Ton, war während der Saale-Eiszeit dafür verantwortlich, dass der Weyerberg entstand, denn er konnte mit dem ablaufenden Schmelzwasser nicht davon gespült werden.

Vogeler integrierte den entstanden See in seinen Barkenhoff-Garten, legte eine Insel mit Pappeln darauf an und später an den Hängen drumherum Terrassenbeete. Lange war der See sich selber überlassen, jetzt erscheint er in etwa wieder so, wie ihn der Universalkünstler Vogeler einst inszeniert hatte. Ganz perfekt sei die Renaturierung nicht, findet Kulp und blickt auf den dicht mit "Entengrütze", die korrekterweise Wasserlinsedecke heißt, überzogenen Teich. Ein paar Entenküken ziehen ihren Spuren darin – nicht ganz so nachhaltig wie der Mensch in der Landschaft.

Zur Sache

Lesebuch zum Ortsjubiläum

Der vollständige Beitrag Hans-Gerhard Kulps erscheint im Lesebuch zum Ortsjubiläum „800 Jahre Worpswede – Menschen, Bilder und Geschichte(n)“, das zum Festwochenende am 21. Juli erscheinen soll. Im Laufe des Tages stellen verschiedene beteiligte Autoren ihre Texte in einem Lesezelt vor. Ab 23. Juli ist das Buch zum Preis von 28,99 Euro im regulären Buchhandel und beim Heimatverein Worpswede erhältlich. ISBN: 978-3-7308-1468-0.