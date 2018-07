Gerdt-Volker Seebeck hat die Geschichte der Molkerei in Worpswede aufgeschrieben. (Christian Kosak)

Worpswede. „Ich sehe hier immer noch die Zentrifugen“, sagt Gerdt-Volker Seebeck, als er das Foyer des Worpsweder Theaters betritt. Zentrifugen? Es sind nur Tische, Stühle und die Theaterkasse zu sehen. Aber vor Seebecks innerem Auge sind sie immer noch da, all die Maschinen und Gerätschaften, die vorher hier standen. Nicht von ungefähr heißt der Ort heute Kulturcentrum Alte Molkerei. Als er einfach noch Molkerei war, war sein Vater Rudolf Seebeck hier der Chef – und zwar vom Anfang an und beinahe bis zum bitteren Ende 1973. Der Sohn hat nun die Geschichte des Betriebs für seinen Beitrag im Lesebuch zum Worpsweder Ortsjubiläum aufgeschrieben.

Gerdt-Volker Seebeck ist aufgewachsen zwischen Milchkannen und Käserädern. Er kommt im selben Jahr zur Welt, wie der Vater die Arbeit in Worpswede aufnimmt, im Kriegsjahr 1941. Da ist Rudolf Seebeck bereits ein erfahrener Molkerei-Direktor. Seit 1927 leitete der den Betrieb in Schaafwinkel bei Verden, und so fiel die Wahl auf ihn, als sich die Milchbauern rund um Worpswede zu einer Genossenschaft zusammenschlossen, um ihre Erzeugnisse gemeinsam zu vermarkten. 114 Landwirte hatten sich anfangs zusammengetan, später kommen weitere dazu, sodass zu Spitzenzeiten 800 Betriebe ihre Milch nach Worpswede liefern, anfangs noch mit Kannen auf Wagen, für die es oft nicht mal ein Zugpferd gibt. Bis zu 17 Millionen Liter Milch werden pro Jahr verarbeitet.

Das Gebäude hat von vornherein eindrucksvolle Ausmaße, der Schornstein ist bis heute weit und breit das höchste Gebäude im Ort. Die Bauphase während des Zweiten Weltkriegs ist nicht frei von Schwierigkeiten, drei Jahre nach Grundsteinlegung nimmt der Betrieb aber am 1. September 1943 die Arbeit schließlich auf. Die als nicht ganz unkompliziert geltenden Moorbauern vertrauen dem Direktor, erinnert sich Seebeck. „Mein Vater hatte Überzeugungskraft“, sagt er. Und wenn nicht, dann gab es Argumentationshilfen in Form des einen oder anderen Korns.

Für die fünf Kinder des Direktors ist die Kindheit in der Molkerei vielleicht keine idyllische, aber eine spannende und vor allem keine besonders entbehrungsreiche. Aber auch sie leiden in den Kriegswintern zuweilen Hunger, weiß Seebeck junior noch ganz genau. Bei Fliegeralarm werden sie in den Keller gebracht, just dorthin, wo die Käse zum Reifen lagern. Das ist zu verführerisch, hier und da bohren sich kleine Finger in große Räder.

Außerdem, so denken die Geschwister Seebeck, sei das doch wohl der Weg, wie überhaupt erst die Löcher in den Käse kommen. Ist es nicht, und entsprechend groß fällt der Ärger aus, den es für die verbotene Nascherei gibt. Früh sind Gerdt-Volker und seine Geschwister in den Betrieb eingebunden. So früh, dass er mit einer Ausnahmegenehmigung bereits als 17-Jähriger den Führerschein machen darf, um als Fahrer die Sahne, für die Worpsweder Molkerei besonders berühmt ist, nach Bremen auszuliefern. Die Touren werden mit kräftigen Taschengeldaufschlägen belohnt und natürlich ist der ungewöhnlich junge Chauffeur mächtig stolz auf seinen Lappen. Sein Berufsweg aber führt ihn in gänzlich andere Bereiche: Er wird Volljurist, ist als Richter, Staatsanwalt und Hochschulprofessor tätig, Fachgebiet Steuerrecht. Als er später mal die Steuererklärungen seines Vaters sieht, fällt ihm doch gewisses Optimierungspotenzial auf: „Er hätte so einiges sparen können“, meint der Steuerfachmann. Und reich sei der Direktor nicht geworden, zumal für den Arbeitsaufwand: Sieben Tage die Woche muss der Betrieb laufen, eine Kuh macht ja kein Wochenende.

Traditionell ist dem ältesten Sohn die Nachfolge des Vaters zugedacht. Der Bruder macht die entsprechende Ausbildung und steht bereit, bis er mit 28 Jahren an einem nicht erkannten Blinddarmdurchbruch stirbt. Die anderen vier Geschwister haben andere Berufswege eingeschlagen, als Rudolf Seebeck 1968 im Alter von 69 Jahren, von denen er 55 in der Milchwirtschaft tätig war, in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger Jochen Hüner führt den Betrieb nur noch fünf Jahre unabhängig weiter, dann fusioniert die Genossenschaft mit der Bremerland Molkerei, und die Bauern liefern ihre Milch direkt nach Bremen.

Der Komplex an der Osterweder Straße steht leer, bis Gerdt-Volker Seebeck Teile davon 1975 kauft und zu Wohnungen umbaut. Auch sein Vater kehrt dorthin zurück und lebt bis zu seinem Tod 1988 wieder in der Molkerei. Auch das Hauptgebäude wechselt um 1977 den Besitzer und wird zum Kulturzentrum umgebaut. Außer dem Theater sind dort heute die Galerie Art 99, eine Malschule, Ateliers, das Worpsweder Antiquariat und das Café Kandinsky zu Hause. Das Ende des Betriebs sei damals ohne Not herbeigeführt worden, ist sich Seebeck sicher. Eine Zeit lang danach hab er das schwer akzeptieren können, sagt er. Heute ist er froh, dass das Gebäude so wiederbelebt wurde, auch wenn es in seiner Erinnerung noch immer ganz anders dort aussieht.

Zur Sache

Lesebuch zum Ortsjubiläum

Der vollständige Beitrag Gerdt-Volker Seebecks erscheint im Lesebuch zum Ortsjubiläum „800 Jahre Worpswede – Menschen, Bilder und Geschichte(n)“, das zum Festwochenende am 21. Juli erscheinen soll. Im Laufe des Tages stellen verschiedene beteiligte Autoren ihre Texte in einem Lesezelt vor. Ab 23. Juli ist das Buch zum Preis von 28,99 Euro im regulären Buchhandel und beim Heimatverein Worpswede erhältlich. ISBN: 978-3-7308-1468-0.