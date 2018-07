„Das Dorf der Farben“ stellt Barbara Heine-Vollberg auf ihre Weise in der Gemeinschaftsausstellung "Reaktion" dar. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Geschichten aus dem Moor, Begegnungen mit den Malern der ersten Generation oder Kraniche im Teufelsmoor, in ihren aktuellen Ausstellung beschäftigen sich die Künstler der Galerie Art 99 mit Worpswede und seiner Kunst. Unter dem Titel „Reaktion“ gehen sie in Resonanz zu den Entwicklungen, Geschichten und Ereignissen des Ortes und leisten damit einen Beitrag zur 800-Jahr-Feier des Dorfs.

Da die Künstler der Galerie Art 99, die seit fast 20 Jahren besteht, selbst ein Teil dieser 800 Jahre sind, empfanden sie es als besondere Herausforderung, ihre individuellen Positionen in Bezug auf Vergangenes und Gegenwärtiges zu erarbeiten. Karin Bison-Unger äußert sich in unterschiedlichen Bildsprachen, denn sie arbeitet sowohl gegenständlich als auch abstrakt. Mit „Kraniche im Teufelsmoor“ nimmt sie, wie schon die Alten Worpsweder, die Stimmungen der Moorlandschaft auf, und setzt dazu zwei Kraniche so in den Kontrast, dass die Komposition nahezu surreal wirkt. Damit stellt sie auch die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zu der Natur. Daneben stehen die Collagen der Künstlerin, in denen sie stark abstrahiert. In der Arbeit „Mit Brief und Siegel“ bezieht sie sich auf erste urkundliche Erwähnung Worpswedes und die Entwicklungen des Dorfes. Dazu bringt sie Versatzstücke von Landschaften ein, amorphe Formen, ein frisches Grün und eine Art goldenes Siegel, sodass unterschiedliche Ebenen deutlich werden, die auch für die Zeit stehen können.

Historische und aktuelle Bezüge

„Das Dorf der Farben“ stellt Barbara Heine-Vollberg auf eigene Weise dar. Die Künstlerin, die sich unterschiedlichen Techniken widmet, zeigt hier ein Gemälde, auf dem der Betrachter zunächst eine Landschaft wahrnimmt, die mit dem weiten Himmel und dem braunen Moor wiederum an die Alten Worpsweder erinnert. Doch das Dorf auf der Anhöhe in der Ferne zeigt sich dazu in einem Kontrast von leuchtenden Orange-, Gelb-, und Blautönen und macht so die Farbigkeit des Künstlerortes deutlich. In einem starken Kontrast dazu stehen die grafischen Arbeiten von Barbara Heine-Vollberg, in denen sie humorvoll eine Reihe von „Flugschweinen“ zeigt und damit auch ihre eigene künstlerische Vielfalt offenbart.

Bernhard Büsing, der sich häufig mythologischen Themen widmet, setzt sich in dieser Ausstellung mit Farben und Formen und deren Dynamik auseinander. Dazu entwickelt er aus pastosen Pinselstrichen einzelne Farbstränge aus Blau, Orange und Rot, die auf die Mitte des Bildes zulaufen. Der Künstler vermag dabei die Farbbewegungen so anzulegen, dass sie eine dynamische Rotation evozieren. „Gegenbewegungen“ nennt er ein Aquarell, in dem er Formen aus Farben aufbaut, die an Räder erinnern. Als Gegenbewegung dazu scheinen verschiedene Farbstränge – aus einzelnen weichen Linien zusammengefasst – durch das Bild zu fließen. Auch hier nutzt der Künstler die Energie leuchtender Töne.

Ingrid Steckelberg hat sich in ihren Arbeiten unter anderem mit den Worpsweder Künstlerpaaren beschäftigt. Aus leuchtenden Orange- und Rottönen entwickelt sie etwa abstrahierend die Körper von Heinrich Vogeler und seiner Frau Martha und setzt in realistischer Manier ihre Köpfe ein. Etwas Geheimnisvolles umgibt auf diese Weise das Paar. Auf ähnliche Weise stellt sie die Freundinnen Clara Westhoff und Paula Modersohn-Becker dar. Hier verbindet Steckelberg jedoch die beiden Figuren mit der erkennbaren Landschaft und lässt sie nahezu aus einer Birke herauswachsen. Doch reagiert sie ebenso auf das Weltgeschehen, wenn sie einen Prototyp für eine Mauer nach Mexiko aus Pflanzen entwickelt. Die Technik ihrer Arbeiten, die sie aus verschiedenen einzelnen Elementen am Computer entwickelt, bleibt immer ein Geheimnis.

Die Kraft der Farben und die Dynamik des Striches bestimmen die Bilder von Siegfried Stolle. Der Künstler reagiert auf Eindrücke und Erlebnisse mit einem impulsiven, direkten Ausdruck. Dabei entfernt er sich vom eigentlichen Gegenstand und deutet Dinge noch an oder überträgt sie gänzlich in die Abstraktion. So ein Stillleben mit einer Vase, deren Umrisse vor einem grünen Hintergrund noch zu erkennen sind. Blumen mit roten Blüten, die über den Bildrand hinaus zu streben scheinen, bestimmen den oberen Teil des Bildes, während im Hintergrund Grün dominiert. Damit nutzt der Künstler die Kraft der Komplementärfarben, die sich gegenseitig verstärken.

Mit einer eher für den Künstler ungewöhnlichen Komposition ist eine Arbeit des jüngst verstorbenen Erhard Kalina zu sehen. Nutzte er sonst eher die Zartheit des Aquarells, setzte er einen „Musiker“ in farbkräftiger Malerei um. Hier entwickelt er einen Geigenspieler abstrahierend vor allem aus Rot-, Orange-, und Gelbtönen, wobei er gleichzeitig vermag, der Figur einen melancholischen Ausdruck zu geben.

Die Ausstellung „Reaktion“ ist bis zum 9. August in der Galerie Art 99, Osterweder Straße 21, zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.