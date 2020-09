Arbeiten am Lilienthaler Trinkwassernetz

1. Landwehr ab Montag voll gesperrt

Lutz Rode

Die Straße 1. Landwehr wird zwischen der Einmündung an der Falkenberger Landstraße und der Straße Am Saatmoor ab Montag, 28. September, für sechs Wochen voll gesperrt. Grund: Arbeiten an der Trinkwasserleitung.