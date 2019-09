Kirchtimkes Bürgermeister Frank Tibke lädt für den 24. September zu einer öffentlichen Ratssitzung. (Johannes Heeg)

Kirchtimke. Unter anderem mit dem Schießstand in Rahdereistedt muss sich der Kirchtimker Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 24. September, befassen: Die dortige Tontaubenschießanlage bekommt einen Lärmschutzwall, wofür über Monate insgesamt 120 000 Kubikmeter Material herangeschafft werden muss. Bis Oktober 2020 werden dafür rund 10 000 Lastwagen mit einem Gewicht von je 40 Tonnen unterwegs sein – unter anderem auf einem 765 Meter langen Stück der Wentelstraße in Kirchtimke sowie auf einem 1865 Meter langen Stück eines Verbindungswegs, für den die Samtgemeinde Tarmstedt verantwortlich ist. Weil beide Straßen für diese hohe Belastung nicht ausgelegt sind, müssen Samtgemeinde und Gemeinde dieser „Sondernutzung“ zustimmen. Der mehrseitige Vertrag, der zur Abstimmung vorliegt, regelt auch, dass die Verursacher für die Schäden an den Straßen aufkommen müssen.

Beschäftigen müssen sich Kirchtimkes Politiker auch mit einem Projekt des TSV Timke. Der Sportverein will einen seiner Rasenplätze sanieren und mit einer Beregnungsanlage versehen. Der Platz werde ganzjährig für die Fußballmannschaften des TSV Timke (Damen), des FC Ummel (Kinder und Herren) sowie die JSG Ummel (Jugend) benötigt, sei aber kaum noch bespielbar, heißt es vom Verein. Im Herbst, Winter und Frühjahr fließe das Wasser schlecht ab, und im Sommer sei der Untergrund durch die anhaltende Trockenheit extrem hart. Derzeit wachse dort mehr Unkraut als Rasen, Mannschaften müssten auf andere Plätze ausweichen, und gelegentlich würden Schiedsrichter Spiele nicht anpfeifen, weil das Verletzungsrisiko zu groß sei.

Die Sanierungskosten gibt der TSV Timke mit 48 400 Euro an, wobei die Sportler von der Gemeinde Kirchtimke eine Beteiligung von knapp zwölf Prozent erbitten, was 5770 Euro entspricht. Die Gemeinde Westertimke hat einen ähnlich lautenden Antrag auf dem Tisch, sie soll sechs Prozent der benötigten Summe beisteuern. Das Projekt fördern sollen auch die Samtgemeinde Tarmstedt, der Kreissportbund sowie der Landkreis Rotenburg.

Mit der Beregnungsanlage werde eine gleichmäßige Bewässerung erreicht und damit sichergestellt, dass der Boden locker und durchlässig bleibe. Das Wasser soll aus einem Brunnen gefördert werden, „um das zurzeit genutzte Trinkwasser für einen eigentlich gedachten Zweck zu schonen“, schreibt der Vorstand des TSV Timke. Das Vorhaben trage dazu bei, den Bestand des TSV Timke mit seinen derzeit 444 Mitgliedern zu sichern.

Drei Tempo-30-Zonen geplant

Diskutiert wird in der Ratssitzung auch über die Einführung von drei Tempo-30-Zonen in der Gemeinde. Wie Bürgermeister Frank Tibke im Vorfeld erläuterte, soll die Höchstgeschwindigkeit in der Hemeler Straße in Ostertimke – dort befindet sich der kommunale Kindergarten – sowie in den Straßen Kattensteert und Schierksdamm in Kirchtimke von bislang 50 auf 30 Kilometer reduziert werden. Diese Straßen würden gerne als Abkürzung benutzt, so Tibke. Sollte der Gemeinderat dem Plan zustimmen, wäre als nächstes der Landkreis am Zug: Die Straßenverkehrsbehörde entscheidet über Tempo-30-Zonen im Landkreis Rotenburg.

Und auch um Hunde soll es in der Ratssitzung gehen. Der Gemeinderat will die Hundesteuer anheben, aber nur ab dem jeweils dritten Hund. Die Hundesteuer für diese Vierbeiner beträgt bislang 87 Euro, sie soll auf 108 Euro erhöht werden. Auf dem alten Stand bleibt die Hundesteuer für den ersten Hund (36 Euro) und für den zweiten Hund (65 Euro). „Wir hatten Anwohnerbeschwerden wegen Hundegebell“, so Tibke.

Die nächste öffentliche Sitzung des Kirchtimker Gemeinderates ist für Dienstag, 24. September, 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus (Hauptstraße 28) geplant. Vorgesehen ist auch eine Einwohnerfragestunde.