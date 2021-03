Birgit Schoene, Helga Ogiermann-Girke und Sonja Oelfke (vorne, von links) mit Kindern aus der Specht-Gruppe der Kita in der Worpsweder Grundschule. (xxx)

Worpswede. Die Kinder in der SOS-Kindertagesstätte sind aufgeregt, ungewohnter Besuch ist da: Birgit Schoene, die Präsidentin des Lions Club Worpswede, ist gekommen, um der Kita-Leiterin Helga Ogiermann-Girke 100 Warnwesten zu überreichen. Die Kinder der Specht-Gruppe freuen sich und ziehen die neongelben Westen gleich über ihre Jacken. Dann geht es gleich nach draußen damit. Die Kita-Leiterin verkündet, dass die Kinder die Westen auch mit nach Hause nehmen dürfen. Karla freut sich sehr darüber. Luka fühlt sich mit der Weste „wie ein Ninja“. Nach dem Fototermin spaziert die neu eingekleidete und so gut sichtbare Kindergruppe in Richtung Ortsmitte.

Der Außenbereich der Kita ist in zwei Abteile aufgeteilt worden, alle Gruppen haben feste Nutzungszeiten bekommen. In der SOS-Kita an der Grundschule Worpswede werden fünf Gruppen betreut: Zwei sogenannte Elementar-Gruppen, deren Stärke in Normalzeiten 25 Kinder beträgt und drei Krippengruppen mit je zwölf Kindern. „Die Notbetreuung ist gut ausgefüllt“, berichtet Ogiermann-Girke. Es sei schwierig, den Eltern gerecht zu werden, die Familien geraten an ihre Grenzen. Den Kindern fehlen die sozialen Kontakte untereinander, so die Kita-Leiterin. Die Erzieherinnen versuchten den Kontakt zu den Kindern, die zu Hause betreut werden, zu halten. Sie schreiben Briefe, die von den Eltern vorgelesen werden, geben Bastelvorschläge oder lesen Geschichten ein. Doch sie haben die Kinder seit drei Monaten nicht gesehen und können deren Entwicklung nicht verfolgen.

Mitarbeiter hoffen auf Impftermine

Ogiermann-Girke wird demnächst zusammen mit einer Kollegin geschult, um Corona-Schnelltests durchführen zu können. Danach werde das Kita-Personal in einem regelmäßigen Turnus getestet. Die Kolleginnen einer SOS-Kita in Bremen-Nord wurden bereits geimpft. Laut Änderung der niedersächsischen Impfverordnung „werden Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege oder in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind, (...) in die Gruppe der mit hoher Priorität zu impfenden Personen, aufgenommen.“ Konkrete Termine gibt es allerdings noch nicht.

Auch der Lions Club Worpswede leidet unter den Corona-Beschränkungen. Es fänden keine Aktivitäten statt, bedauert Präsidentin Schoene. Man müsse sich etwas einfallen lassen. Die Gruppe träfe sich beispielsweise alle 14 Tage per Zoom. Leider seien nicht alle Mitglieder internetaffin. Umso mehr freut sich die ehemalige Lehrerin über den Präsenztermin in der Kita.

Sonja Oelfke ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des SOS-Kinderdorf Worpswede. Sie überreicht als kleines Dankeschön ein gemaltes Bild und einige Postkartenkalender. Eine Jury aus Kindergartenkindern entscheidet, welches die schönsten 13 Bilder eines Jahres sind. Daraus wird der Kalender produziert, mit dem sich das SOS-Kinderdorf bei seinen Unterstützern bedankt.