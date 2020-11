Das Amtsgericht Osterholz befasste sich mit einem Betrugsfall. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Gut 136 000 Euro haben zwei Bremer von September 2015 bis Juli 2019 bei einer Krankenkasse abgezweigt. Das waren durchschnittlich monatlich knapp 2900 Euro. Wegen gemeinschaftlichen Betruges im besonders schweren Fall hatten sich ein 43-Jähriger und eine 35-Jährige vor dem Amtsgericht dafür zu verantworten. „Weil es so einfach war. Mit nur zwei, drei Klicks konnte ich das Geld bewilligen und anweisen. Dann hatte ich die Zahlungsfreigabe“, sagte der 43-Jährige. Das Geld lief auf sein eigenes Konto.

Der Angeklagte war zuständig für das Bearbeiten der sogenannten Verhinderungspflege, auch bekannt als Ersatzpflege. Sie kann in der häuslichen Pflege abgewickelt werden, wenn die pflegende Person zum Beispiel durch Krankheit oder Urlaub verhindert ist. In dem Fall kann sich der Betroffene für einen Ersatz für den verhinderten Pfleger entscheiden. Der wird auch dafür bezahlt.

Strafrichterin Johanna Kopischke fragte den 43-Jährigen, was die Motivation gewesen sei, das Geld auf das eigene Konto umzuleiten. Die Antwort: massive Spielsucht. Diese wurde dem 43-Jährigen auch von einem Therapeuten bescheinigt, wie Verteidiger Oliver Kramhöft mitteilte. Der Angeklagte berichtete, dass er sich derzeit um eine Therapie bemühe: „Aber Therapieplätze sind rar.“ Er sei aber auch von sich selbst „geschockt“. „Es tut mir leid“, bekannte der Bremer. Wie der finanzielle Schaden gutzumachen sei, habe ein Prozess am Arbeitsgericht Bremen im vorigen Dezember bereits geklärt, teilte Kramhöft den Osterholzern mit. Die Bremer legten eine Summe von 143 000 Euro als zurückzuerstattende Summe fest. Im Prozess vor dem Arbeitsgericht hatte der Angeklagte diese Forderung anerkannt.

Als Zeugen hörte das Amtsgericht einen 60-jährigen Verwaltungsangestellten und Juristen der Kasse an. Man habe Hinweise bekommen und dann „erhebliche Auffälligkeiten festgestellt“, sagte er. Durch einen Zufall sei der Betrug ans Licht gekommen. Dem Bremer sei fristlos gekündigt worden.

„Wir haben ihn noch beim Arbeitsgericht in Bremen verklagt. Eine Vollstreckung ist erfolglos geblieben. Wir warten jetzt diesen Prozess ab.“ Danach werde man weitere Forderungen verfolgen, schloss der Verwaltungsangestellte seine Aussagen ab. Weinend machte die Bremerin ihre Angaben. Sie habe, nachdem die zweite Zahlung eingegangen war, gedroht, „wenn das noch mal passiert, würde ich mich trennen“. „Ich wusste, dass er im Kasino war.“ Die Staatsanwältin beantragte für beide Angeklagten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Beide Strafen sollten zur Bewährung ausgesetzt werden.

Dem 43-Jährigen hielt die Staatsanwältin vor, dass er seine Fachkenntnisse für das Delikt genutzt habe. Seiner Partnerin warf die Juristin vor: „Sie haben sich nicht durchgesetzt, dass das nicht mehr passiert.“ Verteidiger Kramhöft betonte, das „Augenmerk“ sei auf die Spielsucht seines Mandanten zu legen. „Dadurch ist ein Teufelskreis in Gang gekommen.“ Der Krankenkasse warf der Anwalt vor, es sei „ein Skandal, dass das so einfach geht“. Außerdem wolle die Krankenkasse, so Kramhöft, nicht auf „eine vernünftige Lösung hinaus“. „Es gibt eine Aussicht auf eine Rückzahlung. Er will nach Kräften den Schaden begleichen“, betonte der Verteidiger. Die von der Staatsanwältin beantragte Freiheitsstrafe sei für ihn aber „der oberste Rahmen“. Auf jeden Fall habe die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt zu werden. Die Bremerin ließ sich von einem eigenen Anwalt, Thomas Lunk, vertreten. Dieser wies daraufhin, dass seine Mandantin „keine finanziellen Vorteile“ hatte. Das Geld sei allein von ihrem Lebenspartner verbraucht worden. „Ich halte hier noch eine Geldstrafe für angemessen. Sie sollte 60 Tagessätze betragen. Die Höhe stelle ich ins Ermessen des Gerichtes.“

Kopischke verurteilte beide Angeklagten wegen gemeinschaftlichen Betruges in einem besonders schweren Fall zu Freiheitsstrafen. Der Bremer bekam eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten aufgebrummt, seine Partnerin eine von einem Jahr. Beide Strafen setzte die Richterin für drei Jahre zur Bewährung aus. Außerdem ordnete sie die Einziehung des Wertes des Erlangten, also der 136 000 Euro, an.