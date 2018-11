Der alte Bohrkopf erinnert an die Erdgassuche vergangener Zeiten. (fotos: Christian Kosak)

Manfred Lütjen erinnert sich noch sehr genau. 2004 hat die Deutsche Erdöl AG (Dea) schon einmal in Lilienthal nach Erdgas gebohrt. Weithin war der 60 Meter hohe Förderturm auf der Hilligenwarf unweit der Umgehungsstraße sichtbar. Der Bohrtrupp wurde nicht fündig und ist wieder von dannen gezogen. Heute erinnert nur noch ein alter Bohrkopf an eben jenem Feldweg vis-à-vis des Gewerbegebietes Moorhausen an die Erdgassuche von damals. Längst hat die Landwirtschaft das Terrain zurückerobert. Eine Zwischenfrucht überdeckt die Bohrstelle Lilienthal Süd Z1.

„Damals gab es keine Bedenken, keine Bürgerinitiative. Wir haben das einfach gemacht“, berichtet der ehemalige Bauamtsleiter der Gemeinde Lilienthal und lässt seinen Blick über die Felder schweifen. „Dort“, zeigt der inzwischen 70-Jährige, „war die erste Bohrstelle, direkt dahinter die zweite.“ Nach Angaben der Dea wurde seit 1948 insgesamt 16 Mal in Lilienthal nach Erdgas gebohrt, davon zwei Mal auf der Hilligenwarf, 1979/80 und 2004. „Heute sind die Menschen sensibler für das Thema. Man muss die Sorgen der Bürger ernst nehmen“, meint Lütjen.

Mehr zum Thema Erdgasgegner im Landkreis Osterholz Bürgerinitiative hat sich formiert Nach mehreren Wochen der Vorbereitung hat sich in Lilienthal und Grasberg nun auch offiziell eine ... mehr »

„2004, das war eine Richtbohrung gen Südosten“, erklärt Dea-Sprecher Heinz Oberlach. In mehr als 5000 Metern Tiefe hat sich der Bohrer unter dem Ort durchgearbeitet. Bis zum Friedhof an der Falkenberger Landstraße wollten die Männer vorstoßen. Darunter vermuteten sie ein großes Erdgasvorkommen. Die Förderung erwies sich jedoch als nicht wirtschaftlich. „Die Bohrung ging knapp daneben“, weiß Manfred Lütjen. Die Dea wollte später noch einmal mit neuer Technik zurückkommen, um das Erdgas aus der Erde zu holen. Bedenken, dass die Bohrung Risse an den Häusern hervorrufen könnte, hatte der Bauamtsleiter nicht.

Tatsächlich habe es im Vorfeld der Bohrung jedoch vereinzelt Schäden an Immobilien gegeben, erinnert sich Manfred Lütjen. Die seismischen Untersuchungen blieben offenbar nicht ohne Folgen. „Soweit ich weiß, hat die Dea den Eigentümern eine Entschädigung gezahlt.“ Damals sei jedoch niemand auf die Idee gekommen, gegen die Erkundungen zu protestieren. Schließlich hatte das Landesbergamt sowohl die Voruntersuchungen als auch die Probebohrungen genehmigt. Die Gemeinde habe lediglich darauf geachtet, dass die Trasse der Umgehungsstraße von den Aktivitäten der Dea unberührt blieb.

Faszination Technik

„Wir waren alle fasziniert von der Technik“, erzählt der ehemalige Bauamtsleiter und schaut nachdenklich auf den alten Bohrkopf, der wie ein Mahnmal in den grauen November-Himmel ragt. Die Dea habe die Kommunalpolitiker über die Baustelle geführt. „Erdgas galt damals als saubere Energie, und Fracking war noch kein Thema.“ Beim Fracken wird Erdgas mit Hilfe von Chemikalien und Wasser aus feinen Gesteinsporen gepresst. Die Methode ist umstritten. Lütjen selbst ist heute skeptischer gegenüber der Erdgasförderung. „Wir sind hier ein dicht besiedeltes Gebiet. Da muss man Nutzen und Gefahren gut abwägen“, sagt er mit Blick auf die Probleme und Proteste in den Nachbarlandkreisen Verden und Rotenburg.

Anfang 2019 will die Dea wieder seismische Erkundungen in Lilienthal, aber auch in Grasberg durchführen. Mit Hilfe von Vibrationen will das Unternehmen eine unterirdische Karte erstellen. Das macht den Anwohnern Angst. Sie wollen keine Schäden an ihren Häusern. Eine Bürgerinitiative ruft dazu auf, dem Unternehmen die Nutzung der öffentlichen und privaten Flächen zu verweigern. Während etliche Privatleute die Passage der sogenannten Vibro-Trucks verbieten wollen, lassen die Kommunen noch prüfen, ob sie die Nutzung öffentlicher Straßen untersagen können. „Das ist sicher nicht so einfach. Da braucht man gute Argumente“, meint Lütjen.

Mehr zum Thema Bürgerversammlung in Grasberg Rote Karten für Erdgasförderer Bei einer Bürgerversammlung haben sich am Mittwochabend Hunderte Bürgerinnen und Bürger über die ... mehr »

Ob die Bohrtrupps der Dea eines Tages nach Lilienthal zurückkommen, ist fraglich, wenn bereits die Voruntersuchungen derartige Proteste auslösen. „Erdgas ist eine Brückentechnologie“, weiß auch der Dea-Sprecher. Aber sein Unternehmen habe nun einmal den Auftrag, Erdgas zu fördern. Er ärgert sich über „Demonstranten, die die seismischen Erkundungen auf Kundgebungen abblocken und abends im Wohnzimmer die Erdgasheizung aufdrehen“.

Die alte Bohrstelle ist von der Bildfläche verschwunden, der Bohrkopf auf der Hilligenwarf nur noch ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Die großen Zähne sind stumpf, die Aufschrift ist verwittert. Gut sichtbar ist hingegen ein neuer Aufkleber: #stopptdenwahnsinn. Dieser wurde offenbar von Umweltschützern angebracht, die den Ausstieg aus der Kohleenergie fordern. Jetzt formiert sich neuer Widerstand, diesmal gegen die Erdgasindustrie. Manfred Lütjen, der Pensionär, beobachtet die Entwicklung gelassen: „Die Zeiten haben sich geändert.“