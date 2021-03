Tetje Meyerdierks hat nahe der Wörpe einen Wald als Ausgleich für die Erweiterung seines Bio-Milchviehbetriebs angepflanzt. (Lutz Rode)

Lilienthal. Eine Neuanpflanzung an der Wörpe hat so manchen Spaziergänger in den vergangenen Wochen schon vor ein Rätsel gestellt. Einige tippten aus der Ferne darauf, dass es sich um eine Blaubeerplantage handelt, die rund 400 Meter von Kutscher Behrens entfernt in Richtung Ortsmitte auf der gegenüberliegenden Flussseite angelegt wurde. Doch weit gefehlt: Auf dem rund 1,8 Hektar großen Stück Land wächst Lilienthals jüngster Wald. Landwirt Tetje Meyerdierks hat dort Stieleichen, Hainbuchen, Roterlen und diverse andere heimische Bäume sowie Sträucher in den Boden gesetzt. Sie sind ein Ausgleich dafür, dass er seinen Bio-Milchviehbetrieb erweitert hat – so, wie es der Landkreis mit der Baugenehmigung gefordert hat.

Knapp 6000 junge Bäume und Sträucher sind es, die auf dem Ackerland in schnurgeraden Reihen aus dem Boden ragen. Zwischen Weihnachten und Neujahr, als das Wetter günstig war, lieh sich der Landwirt eine Baumpflanzmaschine, hinten drauf ein Helfer, der Steckling für Steckling in die vorbereitete Furche setzte. Vom Forstamt hatte es genaue Vorgaben gegeben, welche Baum- und Straucharten in die Landschaft passen. Und ohne den von einem Fachmann erstellten Pflanzplan ging auch niemand zu Werke. Meyerdierks hatte die jungen Bäumchen frühzeitig bestellt: Schon ein dreiviertel Jahr vor der Pflanzaktion orderte er sie über einen hiesigen Baumschulbetrieb. Die Ware ist nach den bundesweit riesigen Waldschäden und den deswegen angeschobenen Wiederaufforstungsprogrammen begehrt. Wer sie benötigt, muss sich deshalb rechtzeitig kümmern.

Fläche zum Schutz umzäunt

Im Abstand von geschätzten zwei Metern stehen die jungen Bäume in Reih und Glied. Das klingt wenig, ist aber so gewollt: Denn die Konkurrenz um den Platz an der Sonne belebt das Wachstum. Schon jetzt ist klar, dass sich nur die Stärkeren durchsetzen werden, und die, die ein Schattendasein führen, auf Dauer verschwinden. Am Ende soll ein stattlicher Mischwald mit verschiedensten Laubbäumen herauskommen, umrandet von einem Streifen mit niedrigeren heimischen Sträuchern. Bis man von einem richtigen Wald sprechen kann, werden noch Jahrzehnte ins Land gehen.

Tetje Meyerdierks ist ganz zufrieden mit seinem zukunftsträchtigen Werk: Der Boden ist feucht genug, die Bäumchen werden sich dort wohlfühlen, ist er überzeugt. Wer genau hinguckt, kann schon sehen, wie die Knospen allmählich zu sprießen beginnen. Damit das auch so weiter geht, hat der Landwirt die Fläche wie vorgeschrieben umzäunt. So ist die Anpflanzung vor dem Verbiss durch Rehe geschützt. Erst in fünf bis sieben Jahren, wenn die Bäumchen groß genug sind, kann der Zaun weggenommen werden.

Dass an dieser Stelle jetzt statt Ackergras ein Wald wächst, hat mit den Auflagen des Landkreises zu tun: Denn dafür, dass der in der Straße Zur Mittelwiese ansässige Bio-Betrieb auf 280 Kühe angewachsen ist, hat das Bauamt im Zusammenspiel mit den Fachbehörden einen Ausgleich verlangt. Es geht dabei um die zusätzlichen Stickstoffverbindungen, vor allem Ammoniak, die durch den höheren Tierbestand in den Ställen freigesetzt werden. Dem nahe der Hofstelle gelegenen Wald setzt der Ammoniak-Eintrag in die Luft nach Auffassung der Fachleute zu. Das führt zu der Annahme, dass die Bäume dort auf Dauer absterben könnten. Daher ist als Ausgleich eine Ersatzpflanzung angeordnet worden.

Der Standort des neuen Waldes ist mit Bedacht ausgewählt worden: Tetje Meyerdierks hatte mehrere Vorschläge unterbreitet, wo er sich die Anpflanzung der jungen Gewächse vorstellen könne. Die Wahl fiel auf das Ackerland an der Wörpe, weil sich direkt nebenan bereits ein größeres Biotop befindet und künftig beide Lebensräume nahtlos ineinander übergehen.

Die jungen Bäumchen werden jetzt nicht völlig sich selbst überlassen: Tetje Meyerdierks hat ein Auge darauf, dass die Gräser zwischen den Pflanzreihen nicht zu hoch sprießen und so das Wachstum der Stecklinge hemmen. Ende April oder Anfang Mai, so schätzt er, wird er das erste Mal dort mähen.

Zur Sache

Gemeinde will aufforsten

Nicht nur im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen sollen in Lilienthal neue Waldflächen entstehen, sondern auch die Gemeinde hat sich per Ratsbeschluss vorgenommen, eine größere Fläche aufzuforsten. Drei Standorte aus dem eigenen Bestand sind dabei ins Auge gefasst worden: Eine Fläche befindet sich am Friedhof Klosterweide, dann gibt es ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück nahe Brünings Hof in Seebergen sowie ein 2,4 Hektar großes Areal hinter der Höge. Bei dem Friedhofserweiterungsgelände wäre die Aufforstung mit relativ großem Aufwand verbunden, geeigneter scheinen die Flächen in Seebergen und Frankenburg zu sein. Beide Grundstücke sind aktuell noch verpachtet. Laut Stephen Riemenschneider, Leiter des Baufachbereichs im Lilienthaler Rathaus, laufen derzeit Gespräche mit den Pächtern über die Beendigung der Verträge. Geprüft wird dabei auch, ob die Pächter die Flächen vorzeitig zurückgeben würden. So könnte die Chance bestehen, noch in diesem Jahr mit der Aufforstung zu beginnen. Die Seeberger Fläche ist vertraglich bis Ende 2021 vergeben, an der Höge läuft der Pachtvertrag noch bis Ende 2022. Im Haushalt stehen 10.000 Euro für die Aufforstung bereit.