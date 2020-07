Bei einem schweren Unfall in Lilienthal ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. (Björn Hake)

In Lilienthal hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin befuhr ein 30-Jähriger gegen 21.15 die Moorender Straße in Richtung Worphauser Landstraße. Offenbar übersah er dabei die herannahende Kreuzung und bremste stark ab. Dabei brach sein Auto nach links aus und prallte gegen zwei Bäume. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien, sein 18-jähriger Beifahrer wurde eingeklemmt. Er wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt.