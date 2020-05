Über ein Ablaufrohr floss ein Teil des Kraftstoffes in dieses Sammelbecken in der Goebelstraße. Feuerwehrleute versuchten, den Schaden mit einem Bindemittel in Grenzen zu halten. (Feuerwehr)

Lilienthal. Auslaufender Diesel-Kraftstoff hat am Sonnabendvormittag die Lilienthaler Feuerwehr beschäftigt. Laut Einsatzbericht war ein Lastwagenfahrer gegen 9 Uhr auf einem Industriegelände in der Goebelstraße mit seinem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf gefahren und hatte dabei seinen Tank beschädigt. Daraufhin flossen rund 200 Liter Diesel auf das Hofpflaster, in einen Regenwasserkanal zur Grundstücksentwässerung und von dort in ein Sammelbecken. Die Einsatzkräfte versuchten, mit einem Ölbindemittel eine weitere Ausbreitung zu verhindern, ein Abschleppunternehmen demontierte schließlich den defekten Tank. Der Fall wurde der Unteren Wasserbehörde übergeben.