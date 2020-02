Ein Jahr und neun Monate Haft für den Angeklagten – das sind die Folgen einer Verkehrskontrolle, die völlig aus dem Ruder lief. (Peter Steffen/DPA)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Jahr und neun Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung hat das Schöffengericht in der Kreisstadt einem 24-Jährigen aus Osterholz-Scharmbeck aufgebrummt. Der junge Mann hatte sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu verantworten. Bei dem Urteil spielte eine Rolle, dass der Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt mehr war. Sechs Eintragungen weist das Bundeszentralregister auf. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Unterschlagung, Diebstahl und Besitz verbotener Waffen befinden sich darunter.

Dementsprechend merkte Strafrichterin Johanna Kopischke in der Urteilsbegründung an, dass das Gericht auch deshalb keine günstige Sozialprognose sehe. Selbst die Strafen in der Vergangenheit hätten nicht gewirkt. Erschwerend käme hinzu, dass der Kreisstädter die Taten unter laufender Bewährung verübte. In der ersten Oktoberhälfte 2018 war der damals 23-Jährige nachmittags mit dem Auto seiner Mutter unterwegs gewesen. Mit dabei war ein Kumpel. Gegen 16 Uhr wollten zwei Polizeibeamte an der Ecke Käthe-Kollwitz-Straße/Am Rodelande in Osterholz-Scharmbeck eine Verkehrskontrolle durchführen. Das aber fand der Fahrer gar nicht gut. Er habe sich durch das geöffnete Fenster auf der Fahrerseite gebeugt, sagte der Polizeibeamte als Zeuge aus. Der Fahrer fuhr jedoch weiter, der Beamte zog die Handbremse an und den Schlüssel ab. „Es kam zum Handgemenge. Er konnte aus dem Fahrzeug aussteigen“, schilderte der Ordnungshüter den weiteren Verlauf. Seine Kollegin sei mit einem Ellbogenhieb des Fahrers ins Gesicht verletzt worden. Fahrer und Beifahrer seien dann geflüchtet. Der Beifahrer habe dann aber gestellt werden können.

Nach der ärztlichen Behandlung seiner Kollegin, so der Zeuge, seien beide Beamten zur Dienststelle gefahren. Dort konnte man klären, wer hinter dem Steuer gesessen hatte, nämlich der jetzt vor Gericht stehende 24-Jährige. Der Prozess ging über zwei Verhandlungen. Das hing mit dem 25-jährigen Beifahrer zusammen. Er war ebenfalls als Zeuge geladen und behauptete, dass der Kreisstädter gar nicht gefahren sei. Der Zeuge wollte sogar wissen, wer das Fahrzeug geführt habe, nämlich ein Bremerhavener. Einen Namen hatte der 25-Jährige auch parat. Allerdings schränkte er seine Aussagen auf der anderen Seite mit den Worten ein, dass er „damals stark auf Marihuana und high“ gewesen sei.

Deshalb setzte die Richterin eine zweite Verhandlung an. Dazu war der verdächtigte Bremerhavener geladen. Der 23-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, sagte aus, er habe an dem bewussten Tag mit einem Kollegen zur Bank fahren wollen, von dem er nur den Spitznamen kenne. „Ich bin gefahren“, bekannte er. Auf die Frage nach Einzelheiten zum Geschehen bei der Verkehrskontrolle, sagte der 23-Jährige, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Wo sich das Ganze abgespielt habe, bohrte die Richterin weiter. „Ich kenn' mich hier nicht aus“, lautete die Antwort. Der Anwalt des Angeklagten wandte ein, er halte es für bedenklich, mit der Befragung fortzufahren. Der Zeuge war denn auch an einem Wendepunkt angelangt: „Ich will lieber mit einem Anwalt sprechen.“ Damit konnte er den Saal verlassen.

In seinem Plädoyer sagte der Staatsanwalt, er glaube den beiden Zeugen kein Wort. Er beantragte eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung von zwei Jahren und fünf Monaten. Das sah der Verteidiger komplett anders. Die Staatsanwaltschaft mache es sich „zu leicht“, fand er. Er hinterfragte auch die Wahrnehmung der Polizeibeamten und beantragte einen Freispruch. Die Richterin stellte fest, dass der Angeklagte mit dem Zeugen nicht zu verwechseln sei. Weiter sei das Schöffengericht der Auffassung, dass der 23-Jährige nicht die Wahrheit gesagt habe.