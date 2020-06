Engagieren sich für die Schulranzen-Aktion (von links): Christina Weiland (Gleichstellungsbeauftragte), Gerhard Sekunde (Rotary-Club), Anke Haar (Spielwaren Haar), Kristian Tangermann (Bürgermeister) und die Integrationsbeauftragte Ivonne Ahmed-von Maurich. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die neuen Schulranzen leuchten in bunten Farben im Lilienthaler Ratssaal. 22 Komplettsets mit Federmappe, Schlamperrolle und Turnbeutel beziehungsweise Sporttasche sind es genau, dazu Brotdosen und Trinkflaschen für Lilienthaler Kinder aus finanziell benachteiligten Familien. Zum fünften Mal findet die Spendenaktion im Vorfeld der Einschulung statt. Diesmal gibt es Unterstützung vom Rotary-Club, in anderen Jahren waren auch schon die Lions dabei. Initiatorin ist die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Lilienthal, Christina Weiland.

Anke Haar, Inhaberin des gleichnamigen Spielwarenladens, hat die Tornister in Reih und Glied auf den Tischen des Ratssaales aufgebaut. Pferde und Einhörner tummeln sich auf den Taschen, aber auch Astronauten und Rennfahrer sowie Dinosaurier und Delfine. „Das ist die aktuelle Kollektion“, verrät Anke Haar. Die Kinder, die diese Tornister erhalten, sollen nicht mit den Modellen aus dem vergangenen Jahr abgespeist werden. „Sie sollen einen guten Start haben“, wünscht sich die Geschäftsfrau, die die Aktion der Gemeinde von Anfang an unterstützt hat.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Lilienthal, Christina Weiland, betont, dass die Kinder sich die Tornister aussuchen dürfen, nicht die Eltern. Schließlich sei es ein Geschenk für die Jungen und Mädchen. Bei der Verteilung gilt: Wer zuerst kommt, darf zuerst aussuchen. Weiland hofft, dass sich möglichst viele Familien melden, die bedürftig sind und ein Kind haben, das in diesem Jahr eingeschult wird. Auch wenn die Gemeinde die Daten der Hilfeempfänger mit denen des Einwohnermeldeamtes abgleichen kann, offiziell anschreiben darf sie die Familien nicht.

„Wir sind darauf angewiesen, dass sich die Eltern bei uns im Rathaus melden“, sagt die Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Ivonne Ahmed-von Maurich. Um die Ausstattung zu erhalten, müssten sie allerdings die Bedürftigkeit nachweisen, so Ahmed-von Maurich.

Bürgermeister Kristian Tangermann (CDU) unterstützt die Aktion: „Gerade in diesem Jahr haben es viele Kinder schwer, wenn sie in die Schule kommen.“ Die Vorschule in den Kitas habe aufgrund der Corona-Pandemie kaum stattgefunden. Viele Eltern wollten ihre Kinder deshalb erst im nächsten Jahr in die Schule schicken, sodass sich die ohnehin schon vorhandenen Kapazitätsprobleme in den Lilienthaler Kitas verschärfen dürften.

Einen Scheck über 1500 Euro hat Gerhard Sekunde vom Rotary-Club zur Übergabe der Schulranzen an die Gemeinde mitgebracht. „Vielen Eltern ist es nicht möglich, ihren Kindern den Wunsch nach einem neuen Ranzen zu erfüllen. So ist es allen an der Aktion Beteiligten eine Herzensangelegenheit, diesen Wunsch zu erfüllen“, sagt Sekunde. Den Osterholzer Rotariern ist die Bildung besonders wichtig. Deshalb unterstützen sie auch Projekte in Äthiopien, um insbesondere Frauen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Lilienthaler Familien, die ein Einschulungskind haben und Arbeitslosengeld II beziehen, können sich im Rathaus unter der Rufnummer 04298/92 91 65 bei der Integrationsbeauftragten Ivonne Ahmed-von Maurich oder bei der Gleichstellungsbeauftragten Christina Weiland unter der Rufnummer 04298/92 91 54 melden, um einen Schulranzen zu erhalten.