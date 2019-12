Auf der Kreuzung Lilienthaler Allee Ecke Feldhäuser Straße hat es Sonntagmorgen gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. (Symbolfoto) (Monika Skolimowska/dpa)

Lilienthal. Zwei Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Lilienthal verletzt worden. Laut Polizei war eine 25-Jährige aus Osterholz-Scharmbeck mit ihrem Auto auf die Kreuzung der Lilienthaler Allee und der Feldhäuser Straße gefahren, ohne das Rotlicht zu beachten. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem Auto eines 69-Jährigen aus Lilienthal zusammen. Beide Unfallbeteiligten mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, an den Autos entstanden Totalschäden.

Laut Polizei hat ein Atemtest bei der 25-Jährigen einen Alkoholwert von 1,72 Promille ergeben, auch ein Drogentest war positiv ausgefallen. Klarheit soll nun die Auswertung einer Blutprobe ergeben. Im Auto der Frau habe die Polizei auch eine kleinere Menge Betäubungsmittel gefunden.