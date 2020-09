Wegen Betruges musste sich eine 25-jährige Rotenburgerin vor dem Landgericht Verden verantworten. Sie entging nur knapp dem Gefängnis. (Peter Steffen/dpa)

Verden/Rotenburg. Mit ihren 25 Jahren hat die Angeklagte schon einiges hinter sich, auch und gerade in Bezug auf Gerichtsverfahren. Nach drei Geldstrafen, etwa wegen Diebstahls, hatte sie Ende 2017 eine fast zweijährige Bewährungsstrafe wegen mehrfachen Betruges erhalten. Umso erstaunlicher, dass die alleinerziehende zweifache Mutter den scharfen Warnschuss missachtete und bald erneut Betrug beging. Und kein Wunder, dass sie nun eine Heidenangst hatte, ins Gefängnis zu müssen. Das Landgericht Verden erlöste sie letztlich von der drängenden Sorge, aber das war knapp.

Im immer noch aktuellen Fall ging es um einen vergleichsweise geringwertigen Schaden. 19,50 Euro hatte die Angeklagte im November 2018 von einer Frau überwiesen bekommen, der dafür postwendend ein Paket gebrauchte Kinderkleidung geliefert werden sollte – was aber nie geschah. Nach langem Hin und Her stellte die mutmaßlich geprellte Kundin Strafanzeige, ein Jahr nach dem gescheiterten Geschäft musste die Rotenburgerin vor dem Amtsgericht in ihrem Wohnort erscheinen. Was für eine Erleichterung, als sie vom Vorwurf des vorsätzlichen Betruges freigesprochen wurde. Und was für ein Ärgernis für die junge Frau, dass die Staatsanwaltschaft Verden die Entscheidung nicht auf sich beruhen ließ.

Auch in der Berufungsverhandlung versuchte es die 25-Jährige zunächst wieder mit der wilden Version, die sie zu der leidigen Angelegenheit schon in erster Instanz vorgebracht hatte. Doch anders als der Rotenburger Amtsrichter nahm die 5. kleine Strafkammer des Landgerichts der einschlägig vorbestraften Angeklagten nicht ab, was angeblich alles dazu geführt hat, dass sie die Kleidung nicht auf den Weg bringen konnte. Mal will sie es wegen lauter Kinder- und Berufsstress nicht geschafft haben, mal schlicht vergessen haben, dass da noch was zu erledigen war. Und der Clou: Dann sei ihr doch tatsächlich noch das Handy in die Toilette gefallen.

Daher habe sie mit der Kundin, die auf ihre Kleinanzeige bei einer bekannten Internetplattform reagiert hatte, leider nicht mehr kommunizieren können. Sie habe ja die ganzen Vorgänge über ihr Mobiltelefon abgewickelt und nun keinerlei Zugriff auf ihren Account mehr gehabt. Die Frau hatte bereits die vereinbarte Summe gezahlt und immer häufiger nachgefragt, wo denn die bestellten Klamotten blieben. Als die Kundin energischer drängte und schließlich auch ankündigte, „weitere Schritte“ zu unternehmen, behauptete die Angeklagte, das Paket längst abgeschickt zu haben. Die Aufforderung, die erhaltene Summe sofort zurück zu überweisen, ignorierte sie ebenso wie später Post von der Polizei - Vorladungen zur Vernehmung. Jedoch war es ihr möglich, angesetzte Termine kurzfristig telefonisch abzusagen. Als irgendwann alle Ausweichmanöver nicht mehr halfen, wurde die Frau bei ihrem Anwalt vorstellig; die Dinge nahmen ihren Lauf. Beim Amtsgericht war die Angeklagte noch gut davongekommen, beim Landgericht ging die Sache nicht ganz so glimpflich aus. Die 25-Jährige hatte den Betrugsvorwurf letztlich über ihren sehr um Schadensbegrenzung bemühten Verteidiger eingeräumt.

Der Anwalt erklärte, aus finanzieller Sicht habe seine Mandantin es seinerzeit gar nicht nötig gehabt, auf diese Weise Geld zu verdienen. Dass sie mit dem Geständnis so lange gezögert habe, liege an der Angst, „dass sie und die Kinder in den Knast gehen“. Denn da gab es ja nach wie vor die Bewährungsstrafe, die das Amtsgericht Rotenburg im Dezember 2017 wegen fünffachen gewerblichen und dreifachen gemeinschaftlichen Betruges verhängt hatte. Am Ende durfte die 25-Jährige aufatmen. Während der Staatsanwalt eine „saftige“ Geldstrafe (80 Tagessätze à 40 Euro) für ausreichend hielt, sprach das Gericht eine zweimonatige Haftstrafe aus – als weitere Warnung, aber immerhin auch zur Bewährung.