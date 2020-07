Der Fahrer im Passat wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. (POLIZEI)

Landkreis Rotenburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K 119 zwischen Rhade und Rockstedt ist am frühen Dienstagmorgen ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 5.30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Kreisstraße in Richtung Rockstedt unterwegs, als er auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kollidierte sein Auto mit einem entgegenkommenden Viehtransporter. Der Fahrer des Sattelzuges hatte nach eigenen Angaben versucht, einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er bremste und lenkte den Lkw in den rechten Seitenraum. Trotzdem kam es zur Kollision. Der Mann im Passat wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt stellte noch an der Unfallstelle seinen Tod fest. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Die durch den Unfall verängstigten Schweine im Transporter sollten im Laufe des Vormittages mit einer anderen Sattelzugmaschine weitertransportiert werden. Zur Schadenshöhe kann die Polizei bisher keine Angaben machen.