Frontalaufprall

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

29-Jähriger stirbt bei Unfall

Irene Niehaus

Ein 29-Jähriger ist in Lilienthal mit dem Auto tödlich verunglückt. Der Delmenhorster kam in der Nacht zu Freitag auf der K 11 in Moorhausen mit seinem Pkw von der regennassen Fahrbahn ab.