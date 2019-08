Ein 31-jähriger Beschuldigter sitzt bereits in Untersuchungshaft. (Björn Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Großeinsatz für die Polizei in Osterholz-Scharmbeck: In einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung haben die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen vier Wohnungen und Wohnhäuser im Stadtgebiet durchsucht; sie fahndet nach einem 29 Jahre alten Mann, gegen den inzwischen ein Haftbefehl vorliegt.

Dem 29-Jährigen wird zur Last gelegt, mit einem 31-Jährigen und drei weiteren jungen Männern einen 24-Jährigen verprügelt zu haben. Dabei seien die Täter auch mit Gegenständen auf ihr Opfer losgegangen. Der Zwischenfall ereignete sich am späten Dienstagabend des 23. Juli Am Osterholze. Der 24-Jährige habe seinerzeit schwere Verletzungen davongetragen und sich zur Versorgung in ein Krankenhaus begeben, so eine Sprecherin.

Die Ermittlungen führten zu den Durchsuchungen vom Dienstag, bei denen die Osterholzer Beamten von Kräften umliegender Dienststellen sowie von der Bereitschaftspolizei und von Diensthunden unterstützt wurden. In den Wohnungen wurden mehrere Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Sie führten bereits zum Erlass zweier Haftbefehle durch das Amtsgericht Verden. Der 31-jährige Beschuldigte wurde noch am selben Tag gefasst und befindet sich seither in Untersuchungshaft; ein 29-Jähriger konnte noch nicht festgenommen werden und befindet sich auf der Flucht.