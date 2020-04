Die Feuerwehr setzte ein Flugzeug ein, um Brandnester auf der großen Fläche besser ausmachen zu können. (Christian Ahäuser)

Gnarrenburg. Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen mussten Freiwillige Feuerwehren einen Flächenbrand im Moor bekämpfen. Die Alarmierung erfolgte laut Timm Meyer, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Gnarrenburg, vergangenen Montag kurz nach 15 Uhr. Zwischen Karlshöfen und Ostersode habe es an der Landesstraße 165 eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die Feuerwehrleute sperrten die Straße daraufhin vorläufig. Später wurde das von Polizei und Straßenmeisterei übernommen. Die Vollsperrung musste nach Auskunft der Feuerwehr sieben Stunden aufrecht erhalten werden. Die Flammen hätten sich auf einer Fläche von rund 30 000 Quadratmetern ausgebreitet.

Zur Brandbekämpfung wurden laut Meyer fünf Einsatzabschnitte gebildet. Das Moorgelände sei teilweise sehr schwer zugängig gewesen, zudem habe der Wind sehr häufig die Richtung gewechselt. Auch die Größe der Fläche stellte die Feuerwehren vor eine Herausforderung. Die Brandbekämpfung erfolgte mit mehreren Strahlrohren und Feuerpatschen. An einigen Stellen waren die Löscharbeiten nur mit Atemschutzgeräten möglich. Das Löschwasser wurde aus Bohrbrunnen, Hydrantennetz und Gräben entnommen. Zwischen einigen Einsatzorten pendelten mehrere Tanklöschfahrzeuge. Gegen 19 Uhr war der Flächenbrand laut Mitteilung weitestgehend unter Kontrolle. Danach wurden Glutnester gesucht und gelöscht. Insgesamt dauerte der Einsatz bis 22 Uhr.

Im Verlauf des Einsatzes wurde auch ein Flugzeug des Feuerwehr Flugdienstes (FFD) aus Hildesheim angefordert. Es flog das Gebiet ab und leitete Teile der Einsatzkräfte aus der Luft genau an die Brandherde heran. Insgesamt waren etwa 350 Personen der Feuerwehr, der Polizei, des DRK und der Straßenmeisterei an dem Einsatz beteiligt.

Viele Ortswehren im Einsatz

Die Einsatzleitung hatte Marco Teetz, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Karlshöfen, übernommen. An dem Einsatz waren die Wehren aus Karlshöfen, Gnarrenburg, Findorf, Glinstedt, Kuhstedt, Kuhstedtermoor, Rhade, Langenhausen, Fahrendorf, Klenkendorf, Brillit, Augustendorf, Oese, Oerel, Basdahl, Kreisfeuerwehrbereitschaft Mitte (Wassertransportzug), Vollersode und Hüttenbusch beteiligt.

Timm Meyer teilte auf Nachfrage mit, dass derzeit kein Zusammenhang mit den beiden Bränden in den Vorwochen hergestellt werden könne. Das Moor selber sei noch feucht gewesen, Gräser und andere Pflanzen seien derzeit allerdings sehr trocken. Der sogenannte Grasfeuerindex steht in der Region noch auf Stufe vier. Das bedeutet eine hohe Gefahr von Bränden. Der Index wird vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben. Wind und warme Luft lassen Gras sehr schnell trocknen. Am Einsatztag betrug die Lufttemperatur bis zu 22 Grad.

Bereits am 26. März war in der Straße Stubbenweg in Karlshöfen ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer konnte sich allerdings auf nicht mehr als rund 100 Quadratmetern ausbreiten. Zum einen war es schnell entdeckt worden, zum anderen war der Moorboden noch feucht und es war nicht windig. Nach einer Stunde waren die Löscharbeiten abgeschlossen.

Am 28. März brannte dann Gras auf einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern. Im Einsatz waren die Wehren Karlshöfen, Glinstedt, Findorf, Gnarrenburg und Rade. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Es mussten aber noch Glutnester entschärft werden.