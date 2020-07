In Bremen war der Weltschal auch schon: Kunsthallenchef Christoph Grunenberg und Modeschöpferin Sibilla Pavenstedt vor dem Flaggenteppich. (Christina Kuhaupt)

Worpswede. Nach Stationen in New York, St. Petersburg, Hamburg, Köln und Bremen nun also Worpswede: Der seit 2015 wachsende Weltschal eines Hamburger Integrationsprojekts kommt tatsächlich in der Welt herum. In zwei Wochen wird er dann im Hoetger-Garten hängen. Er besteht aus gestrickten, gehäkelten und bestickten Flaggen, die aneinandergehängt inzwischen die Länge von fast 300 Metern erreichen würden. Fast alle Länderfahnen der Erde sind in ihm verwoben. Freiwillige aus der ganzen Welt, Künstler und Flüchtlinge fertigten sie. Das Kunstwerk soll ein Symbol sein für Integration und Menschlichkeit sowie ein Mahnmal gegen Rassismus. So zumindest versteht die Initiatorin und Mode-Designerin Sibilla Pavenstedt den Weltschal. Sie will mit ihm ein Zeichen setzen für Toleranz und Weltoffenheit.

Die Idee für den Weltschal hatte die gebürtige Bremerin Pavenstedt bei einem Besuch im Rhododendronpark. Dort liegen die Texte der 30 Artikel der UN-Menschenrechtskonvention längs der Parkwege in Bronze gegossen. Um das Projekt realisieren zu können, werden für jede Flagge Patenschaften an Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und Konsulate vergeben. Mit jeder Patenschaft sind 1000 Euro Spende verbunden, die zur einen Hälfte an diejenige Person geht, die die Flagge herstellt, zur anderen Hälfte für weitere Integrationsprojekte vorgesehen sind, die der Verein „Made auf Veddel“ in Hamburg betreut. Er kümmert sich auch um geflüchtete Frauen. Seine Grundidee: Die Herstellung von Kleidung und Mode wird mit der Integration der Frauen verbunden. Zumeist bringen sie Fertigkeiten mit, die der Verein mit einer professionellen Ausbildung, Deutschkursen und modernen Maschinen für die Herstellung hochwertiger Accessoires, Kleidungsstücke und Kollektionen ergänzt.

Gemeinsam mit einer Ausstellung zur Entstehungsgeschichte wird der Weltschal ab Sonntag, 12. Juli, auf dem Freigelände des Diedrichshofs zu sehen sein. Der Diedrichshof an der Ostendorfer Straße 27 ist ein gemeinsames Projekt der Bremer Heimstiftung und der Stiftung Maribondo da Floresta. Bis Ende August hängt der Schal dort im Hoetger-Garten zwischen den Bäumen. Die Eröffnung der Ausstellung am 12. Juli findet im Beisein von Sibilla Pavenstedt ab 14 Uhr statt. Auf der Terrasse spielt ab 15 Uhr die Diedrichshof-Combo. Der Eintritt ist frei. Es gelten die Hygieneauflagen. Die Organisatoren bitten pro Person um eine Spende von fünf Euro zur Erhaltung des Skulpturengartens. Das Diedrichshof-Café, der Garten und die Weltschalausstellung sind die nächsten sechs Wochen jeweils freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.