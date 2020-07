Gemeinsam einzigartig ist das Motto des von Sibilla Pavenstedt initiierten Weltschal-Projekts. (von der Decken)

Worpswede. Eigentlich hätte das 300 Meter lange Strickwerk jetzt auf Einladung von Bürgermeister Bill de Blasio in New York sein sollen. Coronabedingt aber verschiebt sich die Fahrt mit der Queen Mary über den Atlantik für die 227 in Hamburg-Veddel gestrickten Flaggen um ein Jahr. Der Weltschal, der ein Symbol für Integration, Toleranz und Menschlichkeit, Wertschätzung der Vielfalt unter den Menschen und ein Mahnmal gegen Rassismus ist, legt nun bis Ende August einen „Quarantänestop“ in Worpswede auf dem Diedrichshof ein. Zur Ausstellungseröffnung spielte die Diedrichshof-Combo. Sibilla Pavenstedt, Modedesignerin und Initiatorin des Weltschal-Projekts, berichtete über das Werden und die Stationen des Weltschals.

Mehr als 200 gestrickte, genähte und gehäkelte Flaggen sind Teil des 300 Meter langen Weltschal-Projekts. (Sabine von der Decken)

Nicht alle der 1 mal 1,50 Meter großen Flaggen zeigen die Embleme von Nationalstaaten, manche zeigen auch einfach nur ein „Paradies“, erklärte Pavenstedt. Geboren wurde die Idee zum Projekt 2014 angesichts der 30 in Bronze gegossenen Artikel der UN-Menschenrechtskonvention im Bremer Rhododendronpark. Sie waren Initialzündung für das Flaggenprojekt „Gemeinsam einzigartig“. Frauen aus allen Teilen der Welt stricken, nähen und häkeln seitdem unter dem Dach des 2008 ins Leben gerufenen Projekts zur Förderung der Fähigkeiten und Integration von Frauen mit Migrationshintergrund Teile des Weltschals – Made in Veddel. Ähnlich einem Kunstwerk von Christo hüllte der Weltschal 2015 das Hamburger Rathaus ein und setzte dadurch ein besonderes Zeichen. „Dann ging er in die Welt“, sagte Pavenstedt. Von der Kölner Domplatte reiste das wollene Kunstwerk nach St. Petersburg und war 2017 Teil des G 20-Gipfels in Hamburg, wo es die persönliche Einladung des New Yorker Bürgermeisters erhielt.

Bis Ende August sind Weltschal-Ausstellung, Diedrichshof-Café und Hoetger-Garten jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.