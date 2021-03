Läuft alles wie erwartet, könnten im neue Kindergartenjahr in Lilienthal alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Für die Krippe läuft es auf eine Warteliste hinaus. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Lilienthal. Post aus dem Lilienthaler Rathaus haben jetzt die Eltern erhalten, die ihre Kinder nach den Sommerferien im Kindergarten oder in der Krippe unterbringen möchten. Manche Familien freuen sich bereits über eine feste Zusage. Andere müssen als Zwischenstand zur Kenntnis nehmen, dass ihnen vorläufig kein Betreuungsplatz für das neue Kita-Jahr angeboten wird. Doch das kann sich noch ändern. Wie in jedem Jahr wartet die Verwaltung ab, wie sich die Eltern entscheiden, deren Kinder auf dem Sprung in die Grundschule sind, aber wegen ihres Alters auch noch ein Jahr länger im Kindergarten bleiben könnten. „Wir blockieren diese Plätze erst einmal, weil wir nicht wissen, wie sich die Eltern entscheiden. Bis zum 1. Mai haben sie noch Zeit“, sagt Andreas Cordes, Fachbereichsleiter in Lilienthaler Rathaus.

66 dieser sogenannten Flexi-Kinder und damit mehr als in den Vorjahren hat die Gemeinde auf dem Zettel, für die der Kindergartenplatz erst einmal freigehalten wird. Erfahrungsgemäß entscheiden sich die Eltern etwa zur Hälfte für den Schulbesuch, die andere Hälfte belässt den Nachwuchs lieber noch im Kindergarten. Sollte es so kommen, wie erwartet, könnte die Gemeinde ab dem Sommer voraussichtlich alle für den Kindergarten angemeldeten Jungen und Mädchen auch unterbringen. Im Krippenbereich für die Ein- bis Dreijährigen sieht das anders aus: Dort ist die Nachfrage größer als das Angebot. Aktuell gibt es eine Warteliste von 34 Kindern.

82 reine Neuanmeldungen sind bei der Gemeinde für den Kindergarten-Bereich eingegangen, darunter sind auch einige Eltern, die ihre Kinder erst im Laufe des vierten Quartals oder Anfang 2022 betreut wissen möchten. Die Verwaltung rechnet mit ein, dass nach den Sommerferien oder kurz darauf die beiden neuen Gruppen in Worphausen und in Seebergen startklar sind. Nachdem die Mobilbauten fix und fertig aufgestellt worden sind, hat die Gemeinde für Worphausen auch das Personal für die neue Gruppe gefunden. Auch für Seebergen gibt es Erzieherinnen, die die Gemeinde einstellen will. Gleich nach dem Ende der Sommerferien wird der alte Seeberger Kindergarten aber wohl noch nicht zur Verfügung stehen, denn er muss erst noch wieder hergerichtet werden. Beim Landkreis läuft ein Bauantrag. Andreas Cordes rechnet damit, dass der Betrieb aber zeitnah nach den Sommerferien aufgenommen werden kann.

Auch im Krippenbereich steht alles noch unter Vorbehalt. Die Gemeindeverwaltung geht aber davon aus, dass auch für die Sternwartegruppe der Lebenshilfe endlich die lang ersehnten neuen Erzieher gefunden werden können. Klappt das, könnte sich die Zahl der unversorgten Kleinkinder auf 18 reduzieren. Und auch das kann sich noch ändern, weil sich Eltern umentscheiden und einen angebotenen Krippenplatz noch nicht in Anspruch nehmen möchten. „Wir müssen da die Rückmeldung abwarten“, sagt Cordes. Anfang Mai soll dann auch für alle die Klarheit herrschen, die in der ersten Vergaberunde zunächst einmal vertröstet wurden.

Zur Sache

Online-Elternabend

Die Familienthaler organisieren für Montag, 29. März, sowie für Montag, 12. April, jeweils ab 20 Uhr einen Online-Elternabend zur Situation der Kinderbetreuung in Lilienthal. Das 2014 gegründete Bündnis will seine Erfahrungen an Eltern weitergeben, die ihre Kinder für den Kindergarten oder die Krippe neu angemeldet und nun Antwort aus dem Rathaus erhalten haben. Sofern es vorläufige Absagen gegeben hat, bedeute dies für die Familien Stress und jede Menge Ungewissheit, wissen die Familienthaler. Auf dem Elternabend sollen mögliche Lösungen aufgezeigt werden. Geplant ist eine Zoom-Konferenz. Anmeldungen können auch kurzfristig per E-Mail an info@familienthaler.de geschickt werden. Im Gegenzug gibt es dann den Link zum Meeting.