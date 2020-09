Rund 350 Klima-Aktivisten mobilisierte die Fridays-for-Future-Bewegung in Osterholz-Scharmbeck. (NINA MONSEES)

Fast ein halbes Jahr war „Fridays for Future“ in Deutschland Corona-bedingt von den Straßen verschwunden. Auch im Landkreis mussten die Aktionen der Klimagerechtigkeitsbewegung stark eingeschränkt und reduziert werden. Nun sind die Aktivisten wieder zurück und zogen an diesem Freitagmorgen durch die Stadt – der erste globale Klimastreiktag seit der Pandemie. Ab kurz vor 10 Uhr strömten Jung und Alt aus allen Richtungen zum Treffpunkt am Osterholzer Bahnhof. Rund 350 Klima-Aktivisten wollten zeigen, dass ihnen der Klima- und Umweltschutz wichtig ist. Unter Hygienebestimmungen mit Maske und Abstand zogen sie los. Mit Bannern wie „Zusammen für eine gerechte Zukunft“ machten die Demonstranten auf sich aufmerksam und zogen die Blicke der Passanten auf sich. Die Friday-for-Future-Bewegung machte sich auf den Weg durch die Scharmbecker Straßen, um für eine klimagerechte Zukunft zu demonstrieren. Dabei schallten Schlachtrufe wie „Keiner kriegt uns nieder, wir kommen wieder“ durch die Straßen und endeten stimmgewaltig mit Gerassel und Getrommel am ersten Stopp vor dem Scharmbecker Rathaus. Nach einer Kundgebung ging es über die Bahnhofsstraße weiter Richtung St.-Willehadi-Kirche.