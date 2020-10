Bülstedt. Wer sich in diesen Tagen in der Dorfstraße in Bülstedt umschaut, sieht an vielen Stellen oberirdisch verlegte Kunststoffleitungen, die nach einigen Metern wieder im Boden verschwinden. „Ein Provisorium“, wie Bürgermeister Jochen Albinger sagt, denn nach der Erneuerung der Hauptwasserleitung von Westertimke über Bülstedt nach Steinfeld würden derzeit die Verbindungsleitungen zu den Hausanschlüssen modernisiert.

Zuständig dafür ist der Wasserverband Bremervörde, der auf Anfrage erläutert, dass im aktuellen Bauabschnitt die Wasserleitungen in der Langen Straße, Dorfstraße, Königstraße, Schulstraße, Kurzen Straße und Brinkstraße auf einer Länge von rund 3600 Metern erneuert werden. Die oberirdischen Leitungen seien Ersatzversorgungsleitungen, da bei manchen Strecken eine kleinere neue Leitung in die alte größere Leitung eingeschoben werde. „In dieser Zeit könnte ansonsten keine Versorgung stattfinden“, so Geschäftsführer Stefan Kohl.

Nachdem der Wasserverband voriges Jahr bereits 1,15 Millionen Euro in die neue Hauptleitung investiert habe, würden für die derzeit laufenden Arbeiten zusätzlich circa 620 000 Euro veranschlagt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. „Dann haben wir hoffentlich für die nächsten 50 Jahre Ruhe“, hofft Bürgermeister Albinger. Wie mehrfach berichtet, hatte die alte Wasserleitung in der Vergangenheit mehrere Male für Negativschlagzeilen gesorgt. Bei einem Wasserrohrbruch Mitte März 2018 stand die Dorfstraße in der Nacht stundenlang unter Wasser. Und zwar, nachdem der Wasserverband am Tag zuvor die Wasserleitung zwischen Westertimke und Bülstedt repariert hatte. Kaum war der Trupp abgezogen und wieder Wasser in der Leitung, ist durch den Druck eine Nebenleitung geplatzt. Das dürfte nun nicht mehr vorkommen.

Bülstedts Bürgermeister Jochen Albinger schaut sich eine Baustelle an. (Johannes Heeg)

Weil für den letzten Bauabschnitt an der Langen Straße, vom Feuerwehrhaus bis zum Ortsausgang in Richtung Winkeldorf, der Gehweg aufgebuddelt werden muss, wolle die Gemeinde die Gelegenheit nutzen und dort gleich die alten Pflastersteine austauschen. „Wir bezahlen lediglich das neue Verbundpflaster, sodass wir für etwa 2000 Euro einen nagelneuen Fußweg bekommen“, rechnet Albinger vor. Auf ähnliche Weise sei bereits der Gehweg vom Feuerwehrhaus in Richtung Wilstedt hübsch und vor allem sicher gemacht worden. „Dass wir diese Synergieeffekte nutzen, indem wir unsere Vorhaben mit denen der Versorger verbinden, tut dem Haushalt unserer Gemeinde gut“, so Albinger. Für ein anderes, etwa gleich langes Stück Gehweg, das die Gemeinde komplett selber bezahlen musste, hätten am Ende 16 000 Euro auf der Rechnung gestanden.

Bei der Gelegenheit werde auch gleich die Löschwasserversorgung verbessert. So gebe es jetzt einen neuen Hydranten am Feuerwehrhaus. Ein weiterer ist für die Schulstraße vorgesehen, wo derzeit die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet laufen, und noch einer soll beim Osterfeuerplatz installiert werden, wenn die neue Hauptleitung nach Vorwerk verlegt wird.

Straßenbeleuchtung geht wieder

Unterdessen sei auch ein anderes Leitungsproblem aus der Welt geschafft worden, berichtet der Bürgermeister: „Die Straßenbeleuchtung funktioniert wieder einwandfrei.“ Nach der Verlegung der Breitbandkabel seien insbesondere in der Langen Straße immer wieder Straßenlampen ausgefallen. Nach mehreren gescheiterten Reparaturversuchen sei der Versorger EWE mit einem Messwagen angerückt und habe über anderthalb Wochen das 50 Jahre alte Stromnetz systematisch überprüft. „Die haben 30 Flickstellen gefunden“, so Albinger. Einige Stellen im Kabel hätten ausgesehen „wie eine geplatzte Bockwurst“. Die Fachleute führten dies auf kleinste Beschädigungen der Kabelummantelung zurück, die schon bei der Verlegung entstanden sein könnten. „Wenn da Wasser eindringt, das sich bei Frost ausdehnt, kann sich so etwas Jahrzehnte später bemerkbar machen“, meint er. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sei nun abgeschlossen. Per Zeitschaltuhr gesteuert, gehen die Lampen um 0.20 Uhr aus und um 5 Uhr wieder an.