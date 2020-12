Mittlerweile in acht Pflegeheimen im Landkreis Rotenburg hat sich das Coronavirus ausgebreitet. Besonders betroffen ist die Einrichtung in Wilstedt, in der nach Auskunft des Landkreises aktuell 37 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter positiv getestet worden sind. (Daniel Bockwoldt)

Wilstedt. Mittlerweile in acht Pflegeheimen im Landkreis Rotenburg hat sich das Coronavirus ausgebreitet. Besonders betroffen ist die Einrichtung in Wilstedt, in der nach Auskunft des Landkreises aktuell 37 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter positiv getestet worden sind. Drei der Bewohner befinden sich in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises. Das neue Cluster hat die Samtgemeinde Tarmstedt auf den ersten Platz im Fallzahlenranking im Kreis katapultiert: 58 nachgewiesene Infektionen meldete das Gesundheitsamt am Freitag, im gesamten Landkreis waren es 244 Infizierte, von denen sich 15 Personen in stationärer Behandlung befinden.

Für das Altenheim „Haus Wilstedt“ an der Hauptstraße in Wilstedt kam die Nachricht von dem Corona-Ausbruch „völlig überraschend“, wie es aus der Einrichtung heißt. Deren Leitung wollte eine Anfrage unserer Redaktion zwar nicht beantworten, dennoch war zu erfahren, dass niemand mit einer Infektion gerechnet hatte, weil weder die betroffenen Heimbewohner noch die Mitarbeiter Symptome gezeigt hätten und auch aktuell nicht zeigten. „Keiner hat Husten, Schnupfen, Fieber oder Halsweh“, heißt es. Herausgekommen sei das Ganze, weil ein Bewohner wegen einer anderen Sache ins Krankenhaus musste und dort routinemäßig auf Corona getestet wurde. Dass das Virus sich in dem Pflegeheim derart ausbreiten konnte, liege daran, dass sämtliche 45 Bewohner dement sind, sagt das Gesundheitsamt.

Gründe für die Verbreitung

„Das Haus hat einfach Pech gehabt“, so ein Amtsarzt. Diese Menschen seien gar nicht in der Lage, Abstände und Hygieneregeln einzuhalten. „Manche laufen, von einer inneren Unruhe getrieben, den ganzen Tag im Haus umher. Und einige legten sich auch in fremde Betten“, heißt es aus dem Haus Wilstedt. Die Frage sei, wie das Virus in die Einrichtung gelangen konnte. Seit Monaten würden alle Mitarbeiter FFP2-Masken tragen. Naheliegend sei, dass Besucher den Erreger eingeschleppt hätten, aber das wisse man nicht.

Wie das Virus ins Haus kommen konnte, weiß man beim Gesundheitsamt auch nicht. Um die weitere Verbreitung der Krankheit zu stoppen, sei mit der Kontaktpersonenermittlung bei Bewohnern und Mitarbeitern begonnen worden. Die Bewohner seien in Kohorten eingeteilt worden, indem positive und negative Fälle getrennt wurden. Es sei ein Besuchsverbot ausgesprochen worden, es gebe tägliche Besprechungen mit der Einrichtung. Für die infizierten Bewohner seien „Quarantänen ausgesprochen“ worden, die fünf betroffenen Mitarbeiter müssten sich zu Hause isolieren.

Nachdem der erste Fall am 13. Dezember und der zweite Fall am 14. Dezember gemeldet worden sei, hat das Gesundheitsamt am 15. Dezember alle Mitarbeiter und Bewohner getestet. Kommenden Montag sollen weitere sogenannte PCR-Tests erfolgen, deren Ergebnisse in der Regel einen Tag später vorliegen. Parallel dazu nehme das Haus Wilstedt in Eigenregie ergänzende Schnelltests vor.

Die habe man auf eigene Initiative und auf eigene Kosten beschafft, wie es aus der Einrichtung heißt. Rund 6000 Euro koste ein Set mit 1000 Tests, ausreichend für einen Monat. Damit sollen sämtliche Bewohner und Mitarbeiter, insgesamt rund 90 Personen, alle zwei Tage getestet werden. Ob der Kaufpreis von irgendeiner Stelle erstattet werde, wisse man nicht. Alle 2100 Heimbewohner im Landkreis Rotenburg sowie die rund 1100 festen und 210 externen Mitarbeiter regelmäßig auf Corona zu testen, sei nicht zu leisten, heißt es vom Gesundheitsamt auf Anfrage.

Am Donnerstag wurden im Landkreis Rotenburg 15 neue Corona-Fälle bekannt. Insgesamt wurden bisher 1554 Fälle gezählt, 1290 Menschen sind mittlerweile wieder genesen. Die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Menschen stieg auf 20 an. Eine 83-jährige Frau aus Tarmstedt ist am 14. Dezember im Krankenhaus Lilienthal verstorben.

Sie war Bewohnerin eines Senioren- und Pflegeheims. Die sogenannte „Sieben-Tage-Inzidenz“ liegt für das gesamte Kreisgebiet aktuell bei 100 Neuinfektionen in Bezug auf 100 000 Einwohner (Stand 17. Dezember 2020, 24 Uhr).

Zur Sache

Neue Impfhotline des Landes

Fragen rund um die Covid-19-Impfung können die Bürgerinnen und Bürger im Land Niedersachsen ab sofort mit einem Anruf bei einer neu eingerichteten Hotline klären. Sobald feststeht, ab wann der Impfstoff zur Verfügung stehen wird, können über die Hotline auch Impf-Termine vereinbart werden. Die Hotline ist von montags bis sonnabends in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. An Feiertagen ist die Hotline geschlossen, steht jedoch an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung. Rufnummer: 0800/9988665. Allgemeine Fragen zum Thema Corona beantwortet das Bürgertelefon des Landkreises Rotenburg montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 04261/983983. An den Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester ist das Telefon nicht besetzt.

Der Landkreis bittet darum, keine Anfragen für einen Impftermin ans Gesundheitsamt, Bürgertelefon oder das Impfzentrum selber zu richten. Die Terminvergabe wird ausschließlich über das Terminmanagementsystem des Landes, online oder über die Impfhotline erfolgen. Weitere Informationen: www.lk-row.de/impfzentrum