Viola Bürgy leitet das Alte Amtsgericht. Gemeinsam mit ihrem Team bereitet sie ein Programm zum 40. Geburtstag der Jugendarbeit in Lilienthal vor. (Tom Wesse)

Lilienthal. Seit 40 Jahren gibt es die Kommunale Jugendarbeit im Alten Amtsgericht in der Klosterstraße in Lilienthal - und das soll demnächst gefeiert werden: Von Freitag, 25. Juni, bis Sonntag 27. Juni, ist ein Programm vorgesehen, das digital und vor Ort über die Bühne gehen soll. Über Details will das Team des Alten Amtsgerichts Anfang Juni informieren. Doch klar ist, dass es eine Fotoausstellung unter dem Titel „Freiheit, Disco, Engagement“ geben wird, die Kunstfeuerwehr dabei ist und es auch ein Live-Stream mit DJs aus den 80ern und 90ern bis heute geplant ist. Auch ein Audioguide durch die Klosterstraße soll zum Angebot gehören. Zum festen Programm im Mai und Juni gehören weiterhin die wöchentlichen Treffs und Workshops. Vom 13. bis 16. Mai sowie vom 22. bis 25. Mai ist das Haus geschlossen.