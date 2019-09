Beim Erntefest in Rautendorf trat auch Tanzgruppe der Landjugend Grasberg auf. (Johannes Kessels)

Grasberg. Jugend und Technik! Das passt nicht immer zusammen, aber es hängt davon ab, was man unter Technik versteht. Diese Erfahrung muss Uwe Voß als Kunde eines Büromaschinenhändlers machen, bei dem leider nur ein Lehrling hinterm Ladentisch steht. Der Ladentisch seinerseits steht im Festzelt gegenüber der Dorfscheune von Rautendorf – Rautendorf feierte nämlich sein Erntefest, am ersten Tag sogar mit internationaler Beteiligung, während es am Sonntag familiärer zuging.

Der Sonnabend wurde von der 2016 gegründeten Dorfjugend Rautendorf veranstaltet, nachmittags mit Kinderdisco, abends Erntedisco für die immer noch Jungen und Junggebliebenen. Über 1000 Besucher seien gekommen, erzählt Fabian Warnken von der Dorfjugend – „sogar aus Oldenburg und Axstedt“. Die DJs kamen von noch weiter her, Harris & Ford aus Österreich schafften es gerade noch, obwohl ihr Direktflug nach Hamburg storniert worden war, mit einem Umweg über Frankfurt, und Tobie aus Mallorca musste mitten in der Nacht nach Hannover gebracht werden, weil dort um vier Uhr sein Rückflug startete.

Der Familiennachmittag am Sonntag im vollbesetzten Zelt, moderiert von Christoph Lück, dem Vorsitzenden des Heimatvereins, wurde von heimischen Künstlern bestritten. Emily Böschen, Lina Boermann, Luisa Brüggemann und Svea Krumbmüller bildeten ein Akrobatik-Quartett der TSG-WEG, und es war bewundernswert, wie Emily, die Größte, die 40 Kilo, die Lina als Kleinste immerhin auch schon auf die Waage bringt, auf einer Hand hoch in der Luft balancierte. Ob sie Kraftsport macht? „Akrobatik ist Kraftsport“, sagt Emily. Die Kinderfeuerwehr tanzte Zumba, die Tüschendorfer Jungs un Deerns einen Jive und einen Mambo, und traditionell ging es bei der Tanzgruppe der Landjugend Grasberg und bei den Landjugend-Oldies zu mit Gumbinner, Buchholzer und Annenpolka. Ebenfalls mehr für die Tradition ist Uwe Voß im Sketch mit Lukas Blancken. Er möchte seine Schreibmaschine reparieren lassen. Was ist denn das? Ist da Word drauf? Nein, ein Farbband. Und das F hängt. Wo ist der Akku? Ohne Akku kann der leicht minderbemittelte Lehrling das Ding leider nicht zur Fehlersuche hochfahren und schon gar nicht updaten. Das soll er auch gar nicht, er soll sie reparieren. Dann kann er nur empfehlen: Strg-Alt-Entf, das hilft immer. Bitte, was? Wie soll man Entf schreiben, das F hängt doch? Na, so’n Pech. Die Tücken der Technik sind ansteckend, Christoph Lücks Mikrofon wollte nach dem Sketch auch nicht mehr so recht, aber hier half einfaches Einschalten.

Flaschenzug im Einsatz

Ältere Technik beherrschen Hanna Lindemann, Anke Lindemann-Köhnken, Kirsten Schnakenberg, Manuela Behrmann, Janna Voß, Melanie Struß mit ihren kleinen Töchtern Betty und Tine sowie wieder Uwe Voß: Sie haben die Erntekrone gebunden auf dem Platz vor der Dorfscheune, erstmals wieder seit 2011. Ab der 250-Jahr-Feier des Dorfes habe man das Erntefest vorübergehend in einer abgespeckten Form gefeiert, sagt Lück.

Jetzt gibt es wieder eine Erntekrone, die ins Zelt getragen und mit einem Flaschenzug hochgezogen wurde. Etwa drei Wochen hat das Binden gedauert – aber nicht jeden Tag – , vier Wochen vor dem Binden wurden die vier Getreidesorten gemäht, und zwar mit der Sense. Da war das Getreide noch nicht ganz reif. Uwe Voß erklärt, würde vollreifes Getreide mit der Sense gemäht, würden die Körner herausfallen. Bevor die Krone gebunden werden konnte, mussten die Ähren trocknen, und jetzt wird das Gebilde hoffentlich lange halten, meint Voß. Die roten Physalis und der grüne Hopfen werden bald vertrocknen und müssen nächstes Jahr erneuert werden, aber die Ähren möchte man möglichst im nächsten Jahr wiederverwenden. Entweder werde man die Krone einlagern oder in der Dorfscheune aufhängen, sagt Voß. „Dann müssen wir uns nur etwas einfallen lassen, wie wir die Mäuse abhalten, sonst ist davon nächstes Jahr nichts mehr übrig.“ Am besten hängt man dafür die Krone an Draht auf statt an Sisal, denn an glattem Draht können Mäuse sich nicht herunterlassen.