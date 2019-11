Der Worpsweder Barkenhoff bekommt Mittel, um seine Klima- und Entsorgungstechnik zu erneuern. (Hans-Henning Hasselberg)

Worpswede. Eine Million Euro stellt das Land Niedersachsen für Kultureinrichtungen im ländlichen Raum bereit. Damit unterstützt das Ministerium für Wissenschaft und Kultur insgesamt 18 Einrichtungen, darunter auch den Worpsweder Barkenhoff. Die Stiftung bekommt für die Modernisierung der Klima- und Entsorgungstechnik in ihrem Museum eine Förderung in Höhe von 41 300 Euro aus Hannover. "Die geförderten Vorhaben spiegeln die große Bandbreite dessen wider, was kleine Kultureinrichtungen (...) für die Infrastruktur in den ländlich geprägten Regionen Niedersachsens leisten“, sagte Minister Björn Thümler zum Programm.