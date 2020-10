War es Diebstahl oder Hehlerei? Diese Frage hatte das Gericht in einem Prozess gegen einen 31-jährigen Nord-Bremer zu klären. (Peter Steffen)

Osterholz-Scharmbeck. Hat er Handy und Laptop geklaut oder nur gestohlenes Diebesgut an sich genommen? War es Diebstahl oder Hehlerei? Diese Frage hatte das Gericht in einem Prozess gegen einen 31-jährigen Nord-Bremer zu klären.

Im September 2018 waren ein Handy und Anfang Februar 2019 ein Laptop in der mechanisierten Zustellbasis der Deutschen Post im Industriepark Heilshorn abhanden gekommen. 120 Mitarbeiter sortieren dort pro Tag zwischen 10 000 bis 12 000 Pakete für das Liefergebiet zwischen Bremen-Vegesack, Ritterhude und Cuxhaven. Dort arbeitete damals auch der Nord-Bremer. Aufgrund der Vorfälle verlor er allerdings seinen Job.

Der Angeklagte räumte ein, beide Artikel an sich genommen zu haben. „Ein Kumpel brauchte ein Handy. Das habe ich für 50 Euro gekauft und für 100 Euro weiterverkauft“, sagte der 31-Jährige. Den Laptop habe er dagegen für sich behalten. „Wegen dieser beiden Sachen habe ich jetzt so einen Ärger.“ Er wisse nicht, warum er es getan habe. „Aber jetzt muss ich dafür geradestehen.“ Den Laptop fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung.

Angaben, von wem er die Elektronikartikel erhalten hatte, konnte oder wollte der 31-Jährige nicht machen. „Da sind so viele Leute. Das ist da ein fliegender Wechsel.“ Ein 42-jähriger Mitarbeiter der Zustellbasis war in dem Prozess als Zeuge geladen. Der verwies darauf, dass der Angeklagte ihm gesagt habe, „er nimmt die Namen mit ins Grab“. Der Zeuge erklärte, er habe einen Hinweis hinsichtlich seines damaligen Mitarbeiters bekommen. „Wir haben dann angefangen, wegen der Verluste zu ermitteln.“ In einem Gespräch mit ihm habe der Bremer daraufhin gesagt, „er vertickt die Sachen nur, aber er klaut nicht“.

Ein weiterer 33-jähriger Zeuge, der Käufer des Handys, bestätigte den Kauf. „Ich brauchte ein Handy, und das Handy wurde mir besorgt.“ Den Angeklagten kenne er, weil sie beide einmal eine kurze Zeit in derselben Firma gearbeitet hätten. Der Verteidiger des Nord-Bremers, Günther Sievers, fragte den Zeugen, ob er gewusst habe, woher das Handy stamme, ob es geklaut worden sei. „Nein, dann wäre ich da anders herangegangen“, antwortete er.

Die Staatsanwältin ging davon aus, dass dem Angeklagten nicht nachzuweisen sei, die Pakete entwendet zu haben. Dass er sie nur angekauft habe, hielt sie aber dann doch für „eine Schutzbehauptung“. „Aber er hat's gekauft“, stand für sie auf jeden Fall fest. „Das war Hehlerei in zwei Fällen.“ Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu zehn Euro, 450 Euro. Diesen Antrag kommentierte Rechtsanwalt Günther Sievers mit den Worten: „Wir akzeptieren das.“ Strafrichterin Johanna Kopischke verhängte das beantragte Urteil. Wegen der schwierigen finanziellen Lage des 31-Jährigen – geringes Einkommen, 4000 Euro Schulden und 300 Euro monatlich Unterhaltungspflichten – wurde die Tagessatzhöhe auf zehn Euro festgelegt. In der Zustellbasis fielen schon mal Pakete herunter, sagte sie. Auch andere Mitarbeiter hätten deshalb die Möglichkeit gehabt, sich Pakete widerrechtlich anzueignen, sagte die Richterin.

Eintragungen im Bundeszentralregister (BZR) liegen bei dem Nord-Bremer bisher nicht vor. Das hielt Richterin Kopischke dem Angeklagten auch zugute. Das BZR enthält alle Verurteilungen. Ein Führungszeugnis ist eine Art Auszug aus dem BZR. In einem einfachen Führungszeugnis stehen nur Verurteilungen von 90 Tagessätzen und mehr. In einem qualifizierten Führungszeugnis stehen alle Verurteilungen, also auch die unter 90 Tagessätzen. Im Gegensatz zum BZR werden Eintragungen im Führungszeugnis nach einer gewissen Frist wieder gelöscht. Insofern fragte der Nordbremer, ob seine Verurteilung in einem Führungszeugnis auftauchen würde, was bei Bewerbungen eine Rolle spielen kann. Das wird bei ihm nicht der Fall sein, weil er weniger als 90 Tagessätze aufgebrummt bekam. Der Angeklagte und sein Verteidiger nahmen das Urteil an.