Vom 27. bis 29. August soll nun am Jugendzentrum Die Scheune wieder gerockt werden. (Maximilian von Lachner)

Dieses Jahr soll die Party möglichst noch ein bisschen größer ausfallen als gewohnt: Das Worpsweder Open Air, das normalerweise immer zu Pfingsten am Jugendzentrum Die Scheune steigt, feiert seinen 50. Geburtstag und ist damit nach eigenen Angaben das älteste kontinuierlich stattfindende Festival in Deutschland. Schon im Vorjahr wurde der Termin verschoben, und es gab immerhin zwei bestuhlte Abende vor kleinem Publikum, sodass die Rekordserie gehalten werden konnte. Auch für 2021 steht auf jeden Fall eine Verlegung an: Andreas Griebe will die Jubiläumssause nun vom 27. bis 29. August steigen lassen. Mit welchen Bands und in welcher Form sei aber noch offen, so der Scheunen-Leiter. Er hofft auf zwei bis drei Tage Programm auf zwei großen Bühnen und mit einigen bekannten Namen.