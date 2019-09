An den Ständen im und am Schützenhaus herrschte zwischenzeitlich reges Treiben. Die 40 Ausstellerinnen hatten auch jede Menge mitgebracht. (Christian Kosak)

Lilienthal. Einen Einkaufsbummel in der Abenddämmerung konnten Frauen aus Lilienthal am Freitag im und am Schützenhaus des SV Heidberg-Falkenberg unternehmen. Zum dritten Mal veranstalteten Aktive des Schützenvereins und der Genossenschaft Lilienthal Live einen Flohmarkt für Frauen. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren traf man sich dieses Mal aber nicht am Wochenende und tagsüber, sondern am Freitagabend. Mit Musik, Cocktails und Tanzvorführungen konnte man so genussvoll das Wochenende auf sich zukommen lassen. Allein der Name klang vielversprechend: Heidberg bei Nacht.

Aus Sicht einer der Organisatorinnen, Andrea Vogelsang, war der Abend ein Erfolg, zumal das Wetter mitspielte und einige Stände auch vor dem Gebäude aufgebaut werden konnten: 40 Ausstellerinnen hatten ihre Stände aufgebaut und boten dabei vorwiegend Damen-Bekleidung an. Es waren aber auch Schmuckstücke und andere Accessoires zu haben. Der Erlös aus den Standgebühren und dem Getränkeverkauf soll in diesem Jahr dem Spielmannszug Lilienthal und der Jugendarbeit des Schützenvereins zukommen. Und angesichts des Zuspruchs stehen die Chancen gut, dass der Flohmarkt im kommenden Jahr erneut veranstaltet wird. Andrea Vogelsang zufolge zählte man etwa 500 Besucherinnen. Und ein paar Besucher waren auch darunter.