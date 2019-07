Mit einem Notarztwagen (Symbolfoto) wurde ein 50-jähriger Bremer am Donnerstag ins Kankenhaus gebracht. Er drohte zuvor in der Tarmstedter Kiesgrube zu ertrinken. (Björn Hake)

Tarmstedt. Beim Schwimmen in einem Kiesteich bei Tarmstedt verließen einem Schwimmer am Donnerstagnachmittag auf dem Rückweg zum Ufer offensichtlich seine Kräfte. Laut Polizei wurde die Notsituation des 50-jährigen Mannes aus Bremen von einer Bekannten beobachtet. Sie alarmierte andere Badegäste, die den mittlerweile bewusstlosen Mann mithilfe einer Luftmatratze bargen und am Ufer sofort mit der Reanimation begannen. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.