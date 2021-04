Eine gute halbe Million Euro bekommt die Gemeinde Worpswede für die Ortskernsanierung. (Bernd Wüstneck)

Worpswede. Die Gemeinde Worpswede erhält in diesem Jahr 540.000 Euro aus dem niedersächsischen Städte­bauförde­rungsprogramm „Lebendige Zentren“. Das teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner am Dienstag mit. Das Geld sei eine wichtige Unterstützung für das Künstlerdorf, das damit in die Lage versetzt werde, seine Sanierungsarbeiten im Ortskern fortzusetzen. Mit dem Programm unterstützt das Land in diesem Jahr 204 Maßnahmen in Städten und Gemeinden mit 121,6 Millionen Euro. Zusammen mit dem kommunalen Eigenanteil könnten damit Investitionen in Höhe von rund 167 Millionen Euro umgesetzt werden, so Miesner.

Für die Ortskernsanierung, zu der hauptsächlich die Neugestaltung der Bergstraße gehörte, wurde Worpswede, weil die Ortschaft mit ihren rund 5000 Einwohnern und ihrer besonderen Struktur nicht in ein Dorferneuerungsprogramm passt, im Jahr 2008 in die Städtebauförderung aufgenommen. Vor Kurzem wurde sie überführt in das neue Programm „Lebendige Zentren“.