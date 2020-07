Susanne Meier spiegelt sich einer Arbeit ihres Vaters Otto Meier. Eine Vielzahl an Gefäßen hat der Worpsweder Künstler, der sich selbst immer nur als Töpferer bezeichnete, seiner Tochter hinterlassen. Die Große Kunstschau zeigt nun einen Ausschnitt daraus. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Bei einem bildenden Künstler gilt der Blick in der Regel den Händen. Sie sind es, die die Kunst formen, im Falle von Otto Meier die Gefäße. In der Ausstellung, die Jörg van der Berg jetzt in der Großen Kunstschau in Worpswede präsentiert, hängt aber ein Foto, auf dem nur die Füße des Künstlers, der sich selbst immer nur als „Töpferer“ bezeichnet hat, zu sehen sind. Die stehen auf der Drehscheibe, mit der er bis zu seinem Tod im Jahr 1996 gearbeitet hat. Einen Elektromotor wollte Meier nie haben, berichtet van den Berg, er genoss die Stille und Konzentration beim Arbeiten, und er wollte den direkten Kontakt mit dem Material – bis in die Fußspitzen.

Sein Material ist Ton, und die Bezeichnung seiner Werke als Gefäße ist nur eine ungefähre. Die rund 60 Arbeiten, die größtenteils aus seinem Nachlass stammen und von seiner Tochter Susanne Meier zur Verfügung gestellt werden, zeugen von mehr als nur Kunsthandwerk. Dennoch präsentiert sie van den Berg im alten Ausstellungsraum seines Hauses, den Bernhard Hoetger einst eben genau dafür konzipiert hatte, sozusagen als Vorläufer heutiger Museumsshops im früheren Eingangsbereich des Altbaus. Hoetger und Meier waren Weggefährten, der Architekt holte den Töpferer bereits in den 1920er-Jahren nach Bremen und Worpswede, wo Meier sich niederließ und bis zu seinem Tod mehr als sechs Jahrzehnte lang arbeitete. Seine Tochter bewohnt noch heute das frühere Atelier und Wohnhaus im Künsterldorf.

Für Jörg van den Berg ist Otto Meier einer der wichtigsten Worpsweder Künstler überhaupt. Er attestiert seinen Glasuren malerische Qualitäten und assoziiert bei den Formen Parallelen zum menschlichen Schädel. Tatsächlich sind die Gefäße viel mehr Kunstwerke als Gebrauchsgegenstände, eigentlich ist es kaum vorstellbar, dass man in die Vasen jemals eine Blume stellen würde. „Meiers Gefäße sind sich selbst genug“, so der Kurator. Der Künstler selber hatte einen entspannten Umgang mit seiner Kunst, berichtet Susanne Meier. Er verkaufte seine Arbeiten zu so geringen Preisen, dass Mutter und Tochter häufig umetikettierten, damit die Familie überhaupt ein Auskommen hatte. Noch heute finde sie manchmal alte Preisschilder, die sie fast erschrecken: „18 DM“ für eine Vase etwa.

Immer bestand der Töpferer darauf, dass von jedem Brand ein Teil im Hause blieb. Dank dieses großen, zusammengebliebenen Fundus konnte van den Berg sozusagen aus den Vollen schöpfen. Meier experimentierte mit Form und Material und galt unter den deutschen Keramikern als Vorreiter. Susanne Meier erinnert sich an die Spannung, die bei jedem Brand herrschte: Oft erst nach 36 Stunden kamen die Werke aus dem mit Kohle betriebenen Öfen und wurden frei geschlagen. Erst dann zeigte sich, ob sie so geworden waren wie gedacht. Häufig sei ihr Vater hinters Haus gegangen und habe die Arbeiten wieder zerschlagen. Der Qualitätsanspruch war hoch: „Manchmal brachte er ein halbes Jahr nichts zustande“, erinnert sich die Tochter. Wirtschaftlich blieb es trotz seines hervorragenden Rufs für Otto Meier heikel.

Hoetger und auch Ludwig Roselius unterstützten Otto Meier, der Autodidakt war. Sie ermöglichten ihm Weiterbildungen und gaben ihm Aufträge unter anderem für die Bremer Böttjerstraße. In späteren Jahren gab Meier ein kurzes Intermezzo als Werklehrer an der Worpsweder Schule, um sein geringes Einkommen aufzubessern. Nach einigen Jahren kündigte er wieder, weil er so nicht mehr zu seiner eigentlichen Arbeit gekommen war, berichtet Susanne Meier.

Die Ausstellung „Otto Meier: Gefäße" im Verkaufsraum der Großen Kunstschau, Lindenallee 5 in Worpswede, soll bis zum 7. März 2021 zu sehen sein.