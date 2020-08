Auf diesem Gemälde hat Georg Olliges insgesamt 60 Streifzüge durch den Norden der Republik untergebracht. (GEORG OLLIGES)

Marßel. „Vier Jahrzehnte Malerei“ – von Georg Olliges. Das zeigte Ende vergangenen Jahres in einer großen Überblicksausstellung in der Galerie Lichthof in Bremen, wie Olliges sein Metier beherrscht. Über Gegenständliches und „Körperlandschaften“ wurden Olliges Werke abstrakter, orientierten sich am Tachismus, dem abstrakten und lyrischen Expressionismus, sowie am Action Painting. Doch eines verlor er nie: sein Interesse an der Landschaft, vor allem der norddeutschen, und dies nicht nur auf Wanderungen. In Corona-Zeiten für den Künstler auch ein Weg, um sich altbekannten Ausdrucksformen wieder anzunähern. So entstand ein 60-teiliges Bilderpuzzle, für das Georg Olliges nun eine entsprechende Ausstellungsmöglichkeit sucht.

Eigentlich packte ihn schon mit 15 Jahren die Lust an der Malerei. Doch Olliges, der ab seinem zweiten Lebensjahr in Bergisch Gladbach aufwuchs, begann erst einmal eine Ausbildung zum Industriekaufmann und ein Studium der Betriebswirtschaft in Bochum. 1974 wurde der heute 66-Jährige dann an der Kunsthochschule in Köln (Technische Hochschule Köln, Fachbereich Kunst und Design; Nachfolger der Kölner Werkschule und Vorläufer der Kunsthochschule für Medien Köln) angenommen. Nach sechs Jahren Studium der Malerei belegte Olliges von 1981 bis 1982 das Aufbaustudium bei Professor Werner Schriefers. Während dieser Kölner Zeit stand Georg Olliges in nahem Kontakt zu den Künstlern der Neuen Wilden im Rheinland, die ihn für ihre Gruppe gewinnen wollten.

Ein Bild auf mehren Leinwänden

Doch nach seinen Studienjahren zog es Olliges 1982 nach Soltau, wo er ab 1984 eine eigene Galerie und eine Malschule führte. „Schließlich“, so gesteht er noch heute, „muss man auch als Künstler von etwas leben können“. 1989 zog es Georg Olliges dann nach Bremen. In der Kunstfabrik Marßel, Stader Landstraße 64, hat er sein Atelier, organisiert hier und in der Region, unter anderem im Schloss Schönebeck, auch Ausstellungen und Ähnliches.

Die verstärkte Zunahme informeller Arbeiten kennzeichnen die letzten Jahre seine Werke. Dabei entstehen abstrakte, nicht gegenständliche Bilder mit reinen Farbpigmenten, die im Geist des Tachismus auf die Leinwand geworfen und weiterbearbeitet werden. „Das bedeutet nichts anderes, als Kleckse zu machen. Ein Bild entsteht aus dem Unterbewusstsein heraus, aus der Intuition, ohne eine wirkliche Idee dahinter…“, beschrieb es Bürgermeisterin Susanne Geils im April 2019 in ihrer Laudatio, als Olliges im Ritterhuder Rathaus ausstellte.

Was den Künstler ebenfalls auszeichnet, sind großformatige Werke, die teilweise auch aus mehreren Leinwänden bestehen können. Seine Landschaften sind zudem immer ein starker Ausdruck von äußeren und inneren Erlebnissen, die er mit Ölfarbe auf der Leinwand oder in Aquarellen bearbeitet. So hat Georg Olliges auch die ausstellungsarme Zeit der Corona-Krise genutzt, um gleich mehrere Dinge zusammenzufügen: die Leidenschaft für die norddeutsche Landschaft, Wanderungen durch dieselbe, Fotografien zum Festhalten des Augenblicks, anschließende Umsetzung der Fotografie in Landschaftsmalerei und aus den vielen, so entstandenen Bildern die Zusammensetzung eines Puzzles.

Schon einmal, im Mai dieses Jahres meldete sich Georg Olliges in der Reihe „Kunstpause“ unserer Zeitung zu Wort und gestand, dass er in seinem Atelier in Gedanken mit Pinsel und Farbe durch die norddeutsche Landschaft streifte. Die so entstandenen Leinwand-Ölbilder im Format 50 mal 50 Zentimeter ergaben damals noch eine 2,50 mal 1,50 Meter große Collage.

Variable Anordnung

Doch Georg Olliges erzählte schon im Mai: „Solange wir zu Hause bleiben, wird dieses Gesamtbild weiter wachsen.“ Die vielseitigen Ansichten des Himmels, mal über der See, mal über der norddeutschen Tiefebene sind tatsächlich noch weiter gewachsen, ergeben mittlerweile ein Gesamtbild von fünf mal drei Metern. Insgesamt „60 Streifzüge durch Norddeutschland“ hat Georg Olliges damit zusammengestellt, für die er nun die passende Ausstellungsmöglichkeit sucht. „Dazu ist mein Atelier in der Kunstfabrik zu klein. Es sollte ein großer Raum sein, es kann aber auch ein langer Raum sein“, sagt Olliges und macht damit klar, dass die Anordnung der Landschaften variabel sei: 7,5 mal zwei Meter oder zehn mal 1,5 Meter seien beispielsweise ebenfalls möglich.

„Immer wieder entsteht ein neues Gesamtbild“, sagt Georg Olliges. Die Einzelbilder, jedes 50 mal 50 Zentimeter groß, sind nämlich untereinander austauschbar, ergeben ein besonderes „Puzzle Norddeutschland“ macht der Künstler klar und stellt dazu noch fest: „Dadurch ergeben sich Millionen von Möglichkeiten, unsere Natur zu erleben.“

Weitere Informationen

Kontaktmöglichkeit und weitere Informationen bei Georg Olliges, Telefonnummer: 015 77 / 570 86 47, Telefax: 04 21 / 636 73 79; E-Mail-Adresse: info@olliges-georg.de; Website: www.olliges-georg.de.