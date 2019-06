Rotenburg (Wümme)

60-jähriger Mann ertrinkt im Baggersee

In Rotenburg (Wümme) ist ein 60-jähriger Mann am Dienstag in einem Baggersee im Anderlinger Ortsteil Grafel ertrunken.