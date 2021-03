Bis zum 11. April ist Ingo Rabes Ausstellung Home:Cyclone in der Galerie Randlage in Worpswede zu sehen. (Volker Schwennen)

Worpswede. In der Ausstellung Home:Cyclone des Fotografen und Medienkünstlers Ingo Rabe sind in der Galerie Randlage 612 Fotografien von Wirbelstürmen zu sehen. Bei den Fotos handelt es sich allesamt um „gefundene Bilder aus dem Internet“, wie es in der Ankündigung heißt. Über viele Jahre habe Ingo Rabe eine große Sammlung angelegt, die er nach unterschiedlichen Kriterien, zumeist aber chronologisch, sortiert. Erstmals zeigt er nun einen Ausschnitt dieser Sammlung in der Galerie Randlage. Um sich selbst einen Überblick über die Sammlung zu verschaffen, bedürfe es eines solchen Raumes, sagt der Künstler. Denn eine umfangreiche Sichtung in dieser Form sei bislang für ihn nicht möglich gewesen, denn weder am Computer noch in seinem Atelier habe er diese so simulieren können.

Mittels eines streng angelegten Rasters brachte er die Auswahl an die Wand - jedes Bild mit einem Nagel und einer Klammer. Wenngleich die Stürme oftmals große Schäden brachten oder gar zu verheerenden Katastrophen und damit verbundenen zahlreichen persönlichen Dramen und Schicksalen von Betroffenen geführt haben, berühre ihn dieser Hintergrund nicht. „Die Bilder, die wir im Kopf haben, sind solche von Zerstörungen, die von den Medien choreografiert werden“, sagt Rabe. Vielmehr gehe es ihm um die „großartige Möglichkeit, aus dem Weltall auf die Erde zu schauen, Ergebnisse auf eine eher rudimentäre, mit Falschfarben versehene und auch unperfekte Darstellungsebene zu bringen“.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, einzelne Bilder der Ausstellung im Präsentationszeitraum für nur 25 Euro zu erwerben und somit einen Teil der Präsentation in der Galerie zu besitzen. Besuche sind unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygienevorschriften (Maske tragen, Abstand halten, nur ein Haushalt) nach telefonischer Vereinbarung jederzeit möglich. Die Arbeit „Home:Cyclone“ ist noch bis 11. April in der Galerie Randlage in Neu Sankt Jürgen, Dorfstraße 34a, zu sehen. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr nach verbindlicher Vereinbarung. Weitere Besuche nach Vereinbarung möglich, Timeslots von 15 bis 45 Minuten. Im Ausstellungsraum kann ein Künstlergespräch mit Ingo Rabe als Film angesehen werden (circa 30 Minuten). Weitere Infos: Telefon 04792/9878350, E-Mail an post@kw-randlage.de.