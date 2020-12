Die Zahl der Infizierten ist im Landkreis Rotenburg spürbar gestiegen. (JOHN CAIRNS/dpa)

Landkreis Rotenburg. Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Rotenburg an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, hat sich erhöht. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, starb eine 62-jährige Frau aus der Samtgemeinde Sottrum am Dienstag im Agaplesion-Diakonieklinikum Rotenburg. Damit stieg die Zahl derer, die seit Pandemiebeginn mit dem Virus gestorben sind auf 13. Im Landkreis Osterholz gibt es bislang acht Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden.

Während die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Osterholz am Mittwoch um neun auf nun 1059 Fälle stieg, erhöhte sich der Wert im Landkreis Rotenburg um 39 auf nun 1317 Infektionen. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Infizierten auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage angibt und als Orientierungswert für die Beschränkungen des öffentlichen Lebens herangezogen wird, liegt im Raum Rotenburg bei 82. Der Landkreis Osterholz gibt ihn mit 88,7 an.