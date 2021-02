Ein 62-jähriger Mann ist in Rotenburg vermutlich durch eine Gasvergiftung gestorben. (DPA)

Rotenburg. Nur noch tot geborgen werden konnte am Montagnachmittag ein 62-jähriger Mann in einem Geschäftshaus an der Goethestraße in Rotenburg. Er ist vermutlich durch eine Gasvergiftung gestorben, so die Polizei. Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr waren gegen 16.30 Uhr über einen möglichen Gasaustritt im Keller eines Steuerberatungsbüros und einer Hebammenpraxis informiert worden. Während sich die Mitarbeiter der Praxis bereits in Sicherheit gebracht hatten, befand sich der Verstorbene zu diesem Zeitpunkt noch im Keller des Hauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn nur noch leblos bergen.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Eine Notärztin stellte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen wenig später seinen Tod fest. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte eine giftige Gasansammlung im Keller der Grund für das Unglück gewesen sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros mussten ebenfalls ärztlich versorgt werden. Während des Einsatzes der Rettungskräfte wurde die Goethestraße für mehrere Stunden gesperrt. Die Rotenburger Polizei hat die Todesursachenermittlung aufgenommen.