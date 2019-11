Die Schulen müssen sich neu aufstellen. Mittel aus dem Digitalpakt sollen auch in Tarmstedt ankommen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Tarmstedt. In der nächsten Sitzung des Schulausschusses am kommenden Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr, geht es im Rathaus Tarmstedt um eine Menge Geld, das in die digitale Modernisierung der Schulen gesteckt werden soll: Voraussichtlich 660 000 Euro bekommt die Samtgemeinde Tarmstedt von Bund und Land aus einem Förderpaket namens „Digitalpaket Schule“. Sämtliche Investitionen und Anschaffungen werden zu hundert Prozent bezuschusst, heißt es in der Verwaltungsvorlage für den Fachausschuss. Das Geld für den Aufbau einer zeitgemäßen Infrastruktur fließe allerdings nur, wenn die Schulen sinnvolle Medienbildungskonzepte erarbeiten. Diese würden zurzeit von der KGS Tarmstedt und den Grundschulen Tarmstedt und Wilstedt erstellt, und erste Ergebnisse sollen im Schulausschuss vorgestellt werden.

Nicht ganz so viel Geld will die Samtgemeinde im kommenden Jahr in die Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz und Außenflächen stecken. Dringend saniert werden muss zum Beispiel die elektrische Anlage der Grundschule Wilstedt, wie sich bei der Besichtigung Ende September gezeigt hat. Die Kosten schätzt die Verwaltung auf 142 000 Euro. Ebenfalls „Priorität 1“ haben die Neupflasterung einer Parkfläche mit Rasengittersteinen samt Entwässerung (7500 Euro) und ein Neuanstrich der Flure im Altgebäude (3000 Euro). Zur Diskussion steht der Bau eines Buswartehäuschens (7000 Euro).

Bei der Grundschule Tarmstedt stehen diesmal nur Kleinigkeiten an. Als dringend erachtet werden die Verlegung einer Sprungmatte (500 Euro), Reparaturen an und Neuanschaffungen von Spielgeräten (5000 Euro) sowie akustische Verbesserungen im Werkraum und im Schulkindergarten (3000 Euro).

Bei der KGS wird die Erweiterung des Parkplatzes um 20 weitere Stellplätze (45 000 Euro) als dringlich angesehen. Ebenfalls mit Priorität 1 versehen wurde unter anderem der Anstrich von jeweils vier Unterrichts- und Klassenräumen (12 000 Euro), der Kauf von neuen Stühlen und Tischen für einen Unterrichtsraum (6000 Euro), der Einbau von Türen zu den Treppenaufgängen, um die Obergeschosse abschließen zu können (15 000 Euro), der Einbau einer „Verschlussmöglichkeit“ im Pavillon (10 000 Euro), die Erweiterung der Transponderschließanlage (16 500 Euro) und neues „Designparkett“ in einem Flur (15 000 Euro). Als „notwendig in den nächsten ein bis zwei Jahren“ sieht die Schule die Optimierung der Lautsprecheranlage im Forum an (15 000 Euro), die Erneuerung von sechs Waschbecken in Klassenräumen (4000 Euro) sowie den Austausch von Sanitärkabinen im Zuschauerbereich der Sporthalle (5500 Euro).

Auf der Tagesordnung steht auch die Mensa der KGS, dessen Trägerverein „Kombüse“ von einem „unerwartet großen Sprung nach oben“ bei den Essenszahlen berichtet: Seit Beginn des neuen Schuljahrs seien 25 Prozent mehr Essen ausgegeben worden als im Vorjahreszeitraum. Der Verein führt dies auf die geänderten Pausenzeiten zurück. Die positive Entwicklung habe allerdings zur Folge, dass das Team verstärkt werden müsse und die Personalkosten steigen werden. Für 2020 hat der Trägerverein einen Zuschuss in Höhe von 127 700 Euro beantragt. Neben dem Personal (112 000 Euro) sollen damit auch Geschirr, Besteck und Küchengeräte (2000 Euro), Möbel (8500 Euro), Küchenmaschinen (5000 Euro) und Computerausstattung (4000 Euro) bezahlt werden.

In diesem Jahr benötigt der Verein Kombüse nach eigenen Angaben rund 16 000 Euro weniger als beantragt. Einige Ausgaben könne der Verein durch die erwirtschafteten Erlöse selber bestreiten, diese werden mit 4000 Euro angegeben. Zudem seien keine Möbel angeschafft worden, weil die Erweiterung der Mensa aus zeitlichen Gründen verschoben wurde.

Die Schul- und Samtgemeindebücherei, die seit Anfang Oktober von Kerstin Knischewski geleitet wird, hat für 2020, 2021 und 2022 einen Etat von jeweils 20 000 Euro für die Erneuerung des Medienbestandes beantragt. Hinzu kommen jeweils 500 Euro für Fortbildungen und 700 Euro für Post und Telekommunikation.